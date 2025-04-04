DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan’dan 62 kişi hakkında suç duyurusu!

Espressolab'a yönelik boykot paylaşımlarına yönelik "vatan haini" ifadesini kullanmasının ardından boykot edilen DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve ünlü isimlerden oluşan 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah’ın haberine göre, Abdulkadir Özkan, konser iptalleri sonrasında milyonlarca dolar zarara uğradığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Özkan, CHP’nin boykot listesinde yer alan ve konserlerin iptali için paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz, Fatih Altaylı ve 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bilinçli olarak hedef alındığını ve asılsız ithamlarla karalamaya uğradığını ifade etti.

“O TWEET'İ ATMAZ OLAYDIM” DEMİŞTİ

"Vatan haini" sözleri sonrası hakkında boykot çağrıları yapılan DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan, gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada pişman olduğunu belirterek "Bu gençler ulaşıp ünlü sanatçılar konserlerini iptal edince milyon dolarlarım yandı. O tweeti de atmaz olaydım" dedi.

DBL Entertainment’in, Türkiye'de düzenleyeceği Muse ve Ane Brun konserleri iptal edilmişti.

Muse grubu tarafından yapılan açıklamada, konserin 2026 yılına ertelendiği duyurulmuştu.