DBL Entertainment neden boykot ediliyor?

CHP’nin ilan ettiği ve toplumda büyük karşılık bulan boykot çağrısı etkisini konser organizasyonlarında da hissettiriyor. DBL Entertainment’ın düzenlediği konserlere karşı boykot çağrısı büyürken Robbie Williams, Muse ve Ane Brun gibi sanatçılar, konser iptali için mesaj yağmuruna tutuldu.

Dolmabahçe A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Abdülkadir Özkan’ın sosyal medya paylaşımları büyük tepkiye yol açarken, dünyaca ünlü sanatçıların konser organizasyonları boykotun hedefi haline geldi.

Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Espressolab markasına yönelik boykot çağrısına katılan gençlere tepki göstermişti.

Özkan, yandaş Zafer Şahin’in Espressolab paylaşımını alıntılayarak “Bu açık ve net sermaye düşmanlığıdır, vatan hainliğidir” yazmıştı.

Özkan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babasını da paylaşımlarında hedef göstermişti.

Özkan'ın açıklamaları sonrası, şirketin düzenlediği Muse, Robbie Williams ve Trevor Noah gibi dünyaca ünlü isimlerin Türkiye'deki konser ve gösterileri için iptal çağrıları yapıldı.

Yurttaşlar, sanatçılara sosyal medya üzerinden çağrı yaparak, demokrasi yanlısı hareketlere karşı tutum aldığını düşündükleri organizatör şirketle iş birliğini sonlandırmalarını istedi.

Dünyaca ünlü komedyen Trevor Noah'ın ise 23 Nisan'daki İstanbul’da yapacağı gösteri iptal edildi.

Türkiye'de konser vermeyi planlayan müzisyen Ane Brun, "Demokratik haklarını savunmak isteyen 301 üniversite öğrencisi şu anda hapiste. İstanbul DBL'deki konserinizin organizatörü bu hak ihlalini destekliyor. Boykot ediyoruz, yanımızda olun!" paylaşımlarına, "Farkında değildim. Öğrencileri destekliyorum. Harekete geçiyorum" şeklinde yanıt verdi.

ŞİRKET SAHİBİNDEN GERİ ADIM

Gösteri iptali ve sanatçılardan gelen açıklamaların ardından DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özkan, protestoları değil ‘provokatörleri’ hedef aldığını iddia ettiği paylaşımının ‘farklı şekilde yansıtıldığını’ öne sürdü. Özkan'ın 'Zorunlu Açıklama' başlığıyla paylaştığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde “boykot” protestolarını istenmeyen ve toplumun birçoğunun tasvip etmeyeceği düzeye ulaştıran kötü niyetli bir kaç provokatörü eleştirmek amacıyla dün bir sosyal medya paylaşımı gerçekleştirdim. Yapmış olduğum bu paylaşım, son derece iyi niyetli amacından saptırılarak, bir algı operasyonuyla en basit anayasal hak olan protestoyu eleştirdiğim şeklinde yansıtılmıştır. Ortaya çıkan bu durumdan ve yanlış anlaşılmadan ötürü derin bir üzüntü içindeyim. Yaşanan sürecin bu gerçeklikle değerlendirilmesini rica eder, herkese ailesi ve sevdikleriyle huzurlu ve sağlıklı bir bayram dilerim."