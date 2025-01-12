DBP'de 7'nci Olağan Kongre: Eş Genel Başkanlar Uçar ve Bayındır göreve devam edecek

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 7'nci Olağan Kongresi'ni Ankara Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongre sonrası partinin X hesabından yapılan yazılı açıklama ile Eş Genel Başkanlar Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın ve Keskin Bayındır'ın görevlerine devam edeceği duyuruldu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7'inci Olağan Kongremizi coşkulu bir şekilde gerçekleştirdik. Partimizin yeni döneminde Eş Genel Başkanlarımız Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır görevlerine devam edeceklerdir. Demokratik Bölgeler Partisi olarak, taşıdığımız sorumluluğun ve yükümüzün farkındayız. Gücümüzü, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi halkımızdan ve haklılığımızdan alıyoruz. Bu inançla daha çok örgütlenecek, daha çok büyüyeceğiz. Bugüne kadar yoldaşlarımızın emeği ile geldik, bugünden sonra da birlikte yol yürüyeceğimiz tüm mücadele arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."