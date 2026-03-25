DEADLETTER 19 Nisan’da Blind sahnesinde

Yorkshire çıkışlı, Güney Londra merkezli bu altı kişilik grup; The Fall’ın sivri öfkesiyle LCD Soundsystem’ın dengesiz ritimlerini harmanlayarak, karanlık temaları dans edilebilir bir enerjinin içine yerleştiriyor. Doğumlarından beri arkadaş olan grup üyeleri arasındaki içgüdüsel uyum, müziklerine eşsiz bir dinamizm ve hareket kazandırıyor.

“So Young Magazine” onları “Londra’nın en heyecan verici gruplarından biri” olarak tanımlarken, Steve Lamacq (BBC 6Music) “Genç gruplar neden artık politika hakkında yazmıyor?” sorusuna yanıt olarak DEADLETTER’ı işaret ediyor.DIY Magazine ise kısaca özetliyor: “DEADLETTER şu anda oradaki en heyecan verici yeni gruplardan biri.”Squid, Viagra Boys ve Pip Blom gibi isimlere verdikleri destek performanslarıyla dikkat çeken DEADLETTER, sahnede yoğunluğu ustalıkla yöneten bir grup. Konuşma tonunda ilerleyen bölümlerden, patlayıcı post-punk öfkesine ve durdurulamaz ritimlere geçişleriyle tanınıyorlar. Şarkılarında bürokrasi, kimlik kaybı ve modern tüketim kültürü gibi temaları ele alıyorlar.



Nice Swan Records etiketiyle yayımladıkları “Pop Culture Connoisseur” single’ı, grubun hem keskin gözlemlerini hem de ironik mizahını ortaya koyuyor. The Guardian, DIY, Loud And Quiet, So Young, Upset Magazine ve Gigwise gibi yayınlar tarafından övgüyle bahsedilen DEADLETTER; etkileyici sözleri, keskin ritimleri ve karanlık enerjisiyle yeni kuşağın en sahici post-punk temsilcilerinden biri.



19 Nisan gecesi, Blind sahnesi bu benzersiz enerjinin İstanbul’daki durağı olacak.