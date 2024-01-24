Dearica Marie Hamby ilk maçına çıktı

Melikgazi Kayseri Basketbol’un yeni transferi Dearica Marie Hamby, ilk maçına Emlak Konut karşısında çıktı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. haftasında evinde Emlak Konut’u konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol rakibi 89-80 mağlup etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Amerikalı oyuncu Dearica Marie Hamby ilk maçını Emlak Konut’a karşı oynadı.

İlk maçında 32 dakikada 27 saniye süre alan Dearica Hamby 20 sayı üretti.

Takımın en skorerel ikinci ismi olan Amerikalı oyuncu ilk maçında performansı ile göz doldurdu.