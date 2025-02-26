Debdebe ne demek? Debdebe kelimesi hangi anlamlarda kullanılır?

Debdebe kelimesi, Türkçede gösteriş, ihtişam ve şaşaalı bir yaşam tarzı anlamında kullanılan bir sözcüktür. Genellikle zenginlik, lüks ve görkemli törenlerle ilişkilendirilir. Aynı zamanda abartılı ve dikkat çekici olayları tanımlamak için de kullanılabilir.

DEBDEBE KELİMESİNİN KÖKENİ

Debdebe kelimesi Arapça kökenlidir ve "dabdabe" sözcüğünden türemiştir. Eski metinlerde ve Osmanlı döneminde sıkça kullanılan bu kelime, gösterişli yaşam tarzını veya şaşaalı törenleri ifade etmek için tercih edilmiştir.

DEBDEBE KELİMESİNİN KULLANIMI

Debdebe kelimesi genellikle lüks, ihtişam ve görkemli olayları anlatmak için kullanılır. İşte bazı kullanım örnekleri:

Kraliyet ailesinin düğünü büyük bir debdebe içinde gerçekleşti.

Osmanlı sarayında debdebe ve gösteriş her zaman ön plandaydı.

Yeni yapılan malikane debdebe ve ihtişamın simgesi haline geldi.

DEBDEBE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI NELERDİR?

Debdebe kelimesinin eş anlamlıları arasında ihtişam, gösteriş, şaşaa, tantana, görkem gibi sözcükler bulunur.

DEBDEBE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Debdebe kelimesinin zıt anlamlıları sadelik, gösterişsizlik, alçakgönüllülük gibi kelimelerdir.

DEBDEBE KELİMESİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Debdebe kelimesi genellikle tarih, edebiyat, sanat, ekonomi ve sosyoloji alanlarında kullanılır. Lüks yaşam, ihtişamlı törenler veya abartılı etkinlikler için bu kelime sıkça tercih edilir.

DEBDEBE KELİMESİ GÜNLÜK HAYATTA NASIL KULLANILIR?

Günlük hayatta debdebe kelimesi, lüks ve abartılı yaşam tarzını tanımlamak için kullanılır. Genellikle eleştirel bir anlam taşır ve aşırı gösterişe vurgu yapar.

Debdebe kelimesi, lüks, gösteriş ve ihtişamı ifade eden bir terimdir. Arapça kökenli olan bu kelime, özellikle tarihi metinlerde ve günümüz edebiyatında sıkça kullanılmaktadır. "Debdebe ne demek?" sorusuna en kısa cevap "gösteriş ve ihtişam" olacaktır. Günlük hayatta ve akademik çalışmalarda bu kelimeyi doğru bağlamda kullanarak anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz.