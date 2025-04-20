"Deccal Siyonist Haçlı Batı zulmü varyantı Kemalizm'in sonu olacak" diyen müdürün cezası iptal edildi

"Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak, İslam birliği kurulacak" sözlerinin ardından hakkında idari soruşturma başlatılan ve müdürlükten alınarak görev yeri değiştirilen Aydın'daki Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman'ın cezası iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Yıldırımkaraman hakkında "isnat edilen fiilin doğruluğu konusunda yeterli kanaat oluşmadığı" gerekçesiyle cezanın iptaline karar verildi. Böylece Yıldırımkaraman'ın eski görevine dönmesinin önü açılmış oldu.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül gelişmeye tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Bülbül, "Bu şahsın hiçbir şey olmamış gibi görevine dönmesini, ödüllendirilmesini kabul etmeyeceğiz. Bu kararın takipçisi olacağız!" dedi.

Bülbül, sosyal medyadan duyurduğu gelişmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunuşunu yaparken “Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var” diyerek tarikatları savunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, şimdi de Atatürk’e hakaret eden müdürün cezasını iptal etti!

#Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, ”Kemalizmin sonu olacak. İslam devleti kurulacak” diyerek hem Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ‘laik hukuk devleti’ tanımına hem de Atatürk’ün hatırasına açıkça saldırdı.

Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı.

👉23 yılda 9 bakan, 18 müfredat değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirildiği nokta:

Laik Cumhuriyet’i hedef alanların korunup ödüllendirildiği bir sistem❗️

48 günlük profesörken şahsa özel Cumhurbaşkanı Kararnamesi değişikliyle rektör olarak atanan Bakan Tekin, liyakatsizliğin ve torpil düzeninin posteridir.

Başkanlık sisteminin en çok kayırılan kişisi, işte böyle tek paraşütle hem profesör hem de rektör yapıldı. Eğitim sisteminin içi boşaltılırken, sadakatini Atatürk düşmanlığıyla ispatlayanları da işte böyle ödüllendirildi.

Bakan Tekin’i uyarıyorum: Bu şahsın hiçbir şey olmamış gibi görevine dönmesini, ödüllendirilmesini kabul etmeyeceğiz. Bu kararın takipçisi olacağız!"

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunuşunu yaparken “Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var” diyerek tarikatları savunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, şimdi de Atatürk’e hakaret eden müdürün cezasını iptal etti!#Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü… pic.twitter.com/hbk9YbLuCW — Süleyman Bülbül (@avsbulbul) April 20, 2025

NE OLMUŞTU?

Aydın'daki Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, sosyal Aralık 2024'te sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Milli Görüş dünya derin devletinin üstün siyasi ve askeri kurmay aklının yönettiği Suriye'deki gelişmelerin neticesi ülkemizde, bölgede ve dünyada öyle bir domino etkisi yapacak ki 2 asırlık küresel Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak ve Türkiye liderliğinde kurulacak İslam Birliği temelinde Adil Düzene dayalı Yeni bir Dünya Düzeni kurulacak inşallah. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır" demişti. Ardından hakkında başlatılan idari soruşturmada müdürlükten alınmış ve Bozdoğan Ortaokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görevlendirilmişti.