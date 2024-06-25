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DEDAŞ'ın devlete olan borcunun 5'te biri buharlaştırıldı: Kamu zararı 2,5 milyar TL

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, DEDAŞ'ın devlete olan borçlarını gösteren belgeleri paylaştı. Buna göre 2017'de alınan ve altında Mehmet Şimşek'in de imzasının bulunduğu kararla DEDAŞ'ın devlete olan borcu TL'ye çevrilip 6 taksit yapıldı. Böylece borcun yüzde 20'si 'buharlaştırıldı'.

Ekonomi
  • 25.06.2024 09:15
  • Giriş: 25.06.2024 09:15
  • Güncelleme: 25.06.2024 09:30
Kaynak: Haber Merkezi
DEDAŞ'ın devlete olan borcunun 5'te biri buharlaştırıldı: Kamu zararı 2,5 milyar TL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) devlete ABD Doları cinsinden özelleştirme borcunun TL’ye çevrilip 6 taksit yapılarak yüzde 20'sinin 'buharlaştırıldığını' belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, bu nedenle oluşan kamu zararının 2 milyar 498 milyon TL olduğunu vurgularken 2017'de alınan kararın altında dönemin Başbakan Yardımcısı ve mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasının bulunduğunu da aktardı.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre DEDAŞ'ın 2017’de kalan ana para borcu 193,5 milyon dolar. Borcun dolar üzerinden ödense 243 milyon dolar ödenecekti ancak TL'ye çevrildiği için 167,5 milyon dolar ödendi. 

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