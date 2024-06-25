DEDAŞ'ın devlete olan borcunun 5'te biri buharlaştırıldı: Kamu zararı 2,5 milyar TL

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, DEDAŞ'ın devlete olan borçlarını gösteren belgeleri paylaştı. Buna göre 2017'de alınan ve altında Mehmet Şimşek'in de imzasının bulunduğu kararla DEDAŞ'ın devlete olan borcu TL'ye çevrilip 6 taksit yapıldı. Böylece borcun yüzde 20'si 'buharlaştırıldı'.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) devlete ABD Doları cinsinden özelleştirme borcunun TL’ye çevrilip 6 taksit yapılarak yüzde 20'sinin 'buharlaştırıldığını' belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, bu nedenle oluşan kamu zararının 2 milyar 498 milyon TL olduğunu vurgularken 2017'de alınan kararın altında dönemin Başbakan Yardımcısı ve mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasının bulunduğunu da aktardı.

Dicle Elektrik Dağıtım’ın 2017’de kalan ana para borcu: 193.500.000 $



Borç Dolar’la ödenmeye devam edilseydi ödenecek tutar: 243.306.900 $



TL’ye çevrilince ödenen tutarın dolar karşılığı: 167.422.845 $



Fark 75.884.055 $



Güncel kurla kamu zararı:

2.498.103.093 TL!



⬇️ pic.twitter.com/qfiUqMUvQG — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 24, 2024

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı belgelere göre DEDAŞ'ın 2017’de kalan ana para borcu 193,5 milyon dolar. Borcun dolar üzerinden ödense 243 milyon dolar ödenecekti ancak TL'ye çevrildiği için 167,5 milyon dolar ödendi.