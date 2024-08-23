DEDAŞ mahalle bastı

Haber Merkezi

Mardin’in Savur ilçesinde DEDAŞ ekipleri asker eşliğinde mahalleye baskın yaptı. Jandarma tepki gösteren yurttaşlara biber gazıyla müdahale etti, mahalledeki gerginlik sürüyor.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, dün sabah saatlerinde beraberlerindeki askeri zırhlı araçlarla Mardin’in Savur ilçesine bağlı kırsal Sürgücü Mahallesi’ne baskın düzenledi. Yüzlerce askerle birlikte mahalleye giden ekipler, elektrik sayaçlarını evlerin dışına taşımak istedi ancak yurttaşlar jandarma ve DEDAŞ ekiplerinin mahalleye girişini engellemek için yolu kapattı.

Bunun üzerine mahalle sakinleri ile jandarma arasında bir süre tartışma yaşandı. Jandarma daha sonra yurttaşlara biber gazı ve TOMA’lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, yurttaşların karşılık vermesi üzerine mahallede gerginlik yaşandı.