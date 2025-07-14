DEDAŞ yurttaşa eziyet çektirmeyi bıraksın

Haber Merkezi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin (DEDAŞ) hizmet verdiği bölgelerden onlarca arıza ve kesinti şikâyeti aldığını bildirerek, DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada “Bu mevsimde özellikle tarımda, konutlarda, sanayide enerji tüketimi yoğun. DEDAŞ’ın altyapısının buna uygun hale getirilmesi ve yurttaşlarımıza, hemşerilerimize eziyet etmemesi lazım” dedi.

Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti: “Hem konutlardan şikâyet var, hem sanayicilerden hem de tarımda enerji tüketenlerden... Altyapıya bir yatırım yapılmıyor ya da yeterince yapılmıyor. İşte aşırı sıcaklar var. Bu sıcaklara uygun altyapı olmadığı için de her yerden arıza, kesinti şikâyetleri geliyor. Ben hem DEDAŞ yetkililerini uyarıyorum hem de denetleyecek kurumları bir kez daha uyarıyorum. Bu aşırı sıcaklarda yurttaşlarımıza, çiftçilerimize ve sanayicilerimize eziyet etmeyin.”