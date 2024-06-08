"DEDAŞ’a kapılarınızı açmayın" anonsu yapan müezzin gözaltına alındı
Şırnak'ta DEDAŞ ekiplerinin jandarma eşliğinde "kaçak elektrik" baskını yapması üzerine camiden "DEDAŞ’a kapılarınızı açmayın" anonsu yapan müezzin gözaltına alındı.
Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Açma köyüne, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri jandarma eşliğinde "kaçak elektrik" kullanımı gerekçesiyle kontrol gerçekleştirdi.
Bunun üzerine köyün camisinin hoparlöründen, "DEDAŞ çalışanlarına kapınızı açmayın" anonsu yapıldı.
Olayın ardından İdil Cumhuriyet Başsavcılığı, "DEDAŞ ekiplerinin köye girişini engellemek amacıyla vatandaşları organize etmek için cami hoparlöründen anons yapıldığı" suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında köyde gönüllü müezzinlik yapan A.Y.’nin gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü belirtildi.
Kaynak: Mezopotamya Ajansı