Dede ve nine mesaide

Emekliler, her altı ayda bir sadakaya dönüşen aylık artışlarıyla geçinmeye zorlanıyor. Temmuz zammı, milyonlarca emeklinin insanca yaşam beklentisini bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. En düşük emekli aylığı yalnızca 2 kuruş yuvarlanarak 16 bin 881 TL'ye çıkarıldı. Emekli, yoksulluk sınırının beşte biri düzeyinde kalan bu aylıkla geçinmek zorunda bırakıldı. Artan geçim sıkıntısı, giderek daha fazla yaşlıyı yeniden iş gücüne katılmaya zorluyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın Genel Faaliyet Raporuna göre 2024 yılında yaşlı nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 13,1'e yükseldi. 2024 yılı için 65 yaş ve üstü nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 12,4 olarak hedeflenirken gerçekleşme oranı yüzde 13,1 oldu.

EMEKLİLERİN YÜZDE 17’Sİ KAYITLI İSTİHDAMDA

Yaşlı nüfusun işgücüne katılımı artarken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verileri de kayıtlı çalışan emeklilerin durumunu açığa çıkardı. Yaşlılık aylığı alanların sayısı Nisan 2025 itibarıyla 12 milyon 183 bin kişiye ulaştı. Yaşlılık aylığı alanların bir kısmı sigortalı, bir kısmı ise sigortasız çalışmaya devam ediyor. Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) adı altında kayıtlı çalışan emeklilerin sayısı ise 2 milyon 139 bin kişiye ulaştı. 2024 Aralık ayına göre çalışan emeklilerin sayısına yılın ilk dört ayında 35 bin kişi daha eklendi. Böylece yaşlılık aylığı alanların yüzde 17,5’i kayıtlı olarak çalışmaya devam ediyor. Sigortasız, kayıt dışı çalışanlarla birlikte bu oran çok daha yüksek düzeye çıkıyor.

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65 YAŞ ÜSTÜ ÇALIŞAN ORANI HER YIL ARTIYOR

Tablo: 65 yaş ve üstü nüfusun işgücüne katılım oranı

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İKİ KURUŞLUK YUVARLAMA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 seviyesinde gerçekleşti. Altı aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte 2025 yılının ikinci yarısında geçerli olacak emekli zam oranı da netleşti. 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ardından zamlı emekli aylıkları, tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli aylığı için beklenti 120 liralık bir yuvarlamayla 17 bin TL’ye çıkarılması yönündeyken yalnızca 2 kuruş yuvarlanarak 16 bin 881 TL olarak açıklandı. Bu yuvarlamanın bütçeye maliyeti ise 80 bin lira olarak hesaplandı.