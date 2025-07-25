Dedeoğulları davasında Yargıtay kararı onadı

Haber Merkezi

Konya’nın Meram ilçesinde 2021 yılında Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin ateşli silahla vurularak öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada Yargıtay kararını verdi. Yargıtay, 30 Temmuz 2021’de gerçekleşen saldırının faili Mehmet Altun’a verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ancak saldırının arka planına dair yapılan talepler reddedildi.

Yaşar Dedeoğulları’nın evini basan Mehmet Altun aile üyelerine ateşli silahla saldırmıştı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları, çocukları Serap Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Sibel Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Barış Dedeoğulları yaşamını yitirmişti.

Evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde Altun’un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığı ve saldırının ardından evi ateşe verdiği görülmüştü. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos’ta memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi’nde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.