Dedeoğulları Katliamı: İstinaf, 'ilk saldırı' davasında itirazı reddetti

İstinaf Mahkemesi, Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021'de Dedeoğulları ailesine dönük 7 kişinin katledildiği saldırının yolunu açan ilk saldırı davasında, beraat kararlarına ve "insanlığa karşı suçtan yargılama istemi, delillerin araştırılması, sanıkların ek sorgularının alınması ve tüm deliller ışığında sanıkların bu suçlardan da cezalandırılmasına" dönük itirazı reddetti.

MA'nın haberine göre; ailenin hayatta kalan tek üyesi Çetin Dedeoğulları adına vekillerinin Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi kararına "hukuka aykırılık" ve "sanıklar hakkında "mahkumiyet hükmü tesisi" istemiyle yapılan başvuruyu inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

İtirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi, Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Lütfü Keleş, Keleş'in oğlu Ali Keleş, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, hakkında "mağdurlara yönelik silahlı tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, Ayşe Keleş, Yayha Çalık, "mağdurlara yönelik konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verdiği beraat kararını yerinde buldu. İstinaf Mahkemesi, kararında "soruşturma ve kovuşturma aşamasında toplanan delillerin mahkumiyet için yeterli olmadığına, kararlarda istinafın kapsamı itibariyle usul ve yasaya aykırılık tespit edilmediğini" savundu.

İstinaf Mahkemesi, Sanık Lütfi Keleş'in katledilen Yaşar ve Serap Dedeoğulları'na yönelik "kasten yaralama" Lütfü Keleş'in oğlu Ali Keleş, Veli Keleş ile oğlu Ali Keleş, İbrahim Keleş, Yahya Çalık ve Ali Çalık'ın katledilen Metin Dedeoğulları’na yönelik kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet kararına karşı itirazı da reddetti. İstinaf Mahkemesi, kararında "yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgiler ile uyumlu olduğu, incelenen hükümlerde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı" belirtti.

TEMYİZ VE AYM BAŞVURULARI YAPILACAK

Ailenin avukatları, Metin Dedeoğulları'na yönelik eylem yönünden Yargıtay'a temyiz başvuru, beraat kararlarına karşı temyiz yolunun kapalı olması nedeniyle ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak.

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Veli Keleş ile oğlu Ali Keleş, Lütfü Keleş'in oğlu Ali Keleş, İbrahim Keleş, Yahya Çalık, Ali Çalık'a, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Aynı sanıklar ve Ayşe Keleş hakkında "konut dokunulmazlığı" suçundan ise beraat kararı verildi.

Sanık Lütfi Keleş'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza, eylemin silahtan sayılan sopa ile gerçekleştirdiği ve mağdurun vücudunda kemik kırığına neden olması nedeniyle 1 yıl 24 ay hapse yükseltildi. Ceza, daha sonra "Hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında" gerçekleştirildiği gerekçesiyle 1 yıl 15 aya, "sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri" gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 güne indirildi, Keleş'e, mağdur Serap Dedeoğulları'na karşı "kasten yaralama" suçu nedeniyle 1 yıl 6 ay ceza verildi. Mahkeme, aynı indirim ve artırımı bu cezada da yaparak, cezayı 1 yıl 7 ay 20 gün olarak belirledi. Keleş hakkında bütün mağdurlara karşı "silahla tehdit ve konut dokunulmazlığı" ihlali suçlarından beraat kararı verildi.

Sanık Ramazan Çalık ve Ali Çalık hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 7 ay 20 gün ayrı ayrı ceza verildi. Bu cezalarda HAGB uygulandı. Her iki isim hakkında "silahlı tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından beraat kararı verildi.