Dediği başka, yaptığı başka

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın başkanlığı döneminde söylemleri ile eylemlerine yönelik karşılaştırma, “Ali Erbaş, sözünün eri değil” yorumlarına yol açtı. Erbaş’ın uygulamaları, başkanlığa yönelik eleştirilerin haklılığını da bir kez daha gözler önüne serdi.

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalar nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başkanlık koltuğunda oturan Ali Erbaş, kurumun zedelenen imajını düzeltmek için gazeteciler ile bir araya geldi. Buluşmaya yalnızca iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin davet edilmesi dikkati çekerken toplantı, yeni bir Audi tartışmasına daha kapı araladı. Erbaş, bir araya geldiği gazetecilerden birinin sorusu üzerine, “Bir Audi’yi bize çok gördüler” dedi.

SÖYLEM-EYLEM UYUMSUZLUĞU

Erbaş’ın kamuoyunda, “İmaj düzeltme çalışması” olarak adlandırdığı davetinin ardından gözler, söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiye çevrildi. BirGün, Erbaş’ın söylem ve eylemlerini bir araya getirdi. Çalışmada, şunlar öne çıktı:

2022 yılında Sarıkamış Şehitleri’ni anma etkinliğinde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Dedem açlıktan çarıklarını yemiş” diye konuştu. Yoksulluğa dikkati çekmeye çalışan Erbaş, başkanlığın beş yıldızlı lüks otel toplantılarına engel olmadı. Başkanlığın hemen her toplantısı, açık büfe ikramlı otellerde gerçekleştirildi.

Toplam 2 milyon adayın hacca gitmek için sıra beklediği bizzat Erbaş tarafından açıklandı. Ancak Erbaş’ın eşi ve akrabaları, defalarca kurasız şekilde hacca gitti.

Gençliğe verdiği önemi, "Gençlerimiz sayesinde dünyamız daha münevver bir hale gelecek" sözleriyle açıklamaya çalışan Erbaş, “Yatak odalarında görülen bazı durumlar üniversite kampüslerinde yaşanıyor” sözlerine de imza attı.

MAKAM ARAÇLARI

Erbaş, "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" derken Diyanet’in garajı lüks araçlarla dolduruldu. Audi A8 alarak makam aracı sayısını altıya çıkaran Erbaş, “Bir Audi’yi bize çok gördüler” diyerek tepkileri yine üzerine çekti.

Ali Erbaş, Filistin’deki İsrail katliamlarının ardından, "Zalimlere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır" dedi ancak damadının İsrail destekçisi bir firmanın bölge sorumlusu olduğu ortaya çıkınca sessizliğe büründü.

DAMADA ATAMA

Haksızlığın zulüm olduğunu kaydeden Erbaş, şartları tutarak Beykoz'u tercih eden 50 müftü varken Beykoz'a şartı tutmayan damadının atanmasına onay verdi.

ANITKABİR ALERJİSİ

Ali Erbaş, "insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz" diyerek 100’ün üzerinde yurt dışı seyahatine çıktı, başkanlığını yaptığı kurumun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün başkanlığa 11 kilometre yakınlığındaki kabrine bir defa dahi gitmedi.

Diyanet’in 130 milyarlık TL’lik bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılmayan Erbaş’ın, toplantının gerçekleştirildiği gün İstanbul'da bir otelde Gazze'nin geleceğini konuşmaya gittiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirleri kapsamında, "Otellerde program olmayacak" açıklamasının yapıldığı sırada Diyanet, beş yıldızlı otelde 200 kişiyle Gazze saldırılarını kınadı.

Diyanet, "İçki satılan yerden alışveriş yapılmaz" fetvası verirken Ali Erbaş, İstanbul'da içkili otelde iki gün süren toplantıya katıldı.

ARAÇ SEVDASI

Erbaş, "Bakın biz bu yıla kadar eski makam aracını kullandık. Tek yeni araç almadık" dese de Diyanet kaynakları, başkanlık için Diyanet Vakfı üzerinden bir adet VIP Mercedes minibüs, iki adet Audi alındığını, başkan yardımcılarına altı adet Passat, birim amirlerine ise 10 adet Skoda SuperB ve bir adet TOGG alındığını savundu.