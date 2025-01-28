DeepSeek teknoloji piyasasına hızlı girdi, Donald Trump "ABD için uyandırma çağrısı olmalı" dedi

Çin'in ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT'ye rakip olarak geliştirdiği DeepSeek ABD piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

"R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın muadili "o1" modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılandı.

DeepSeek'in ücretsiz olması büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin borsalarda değer kaybetmesine yol açtı.

Çinli şirketin yapay zeka modeli DeepSeek, ABD'de günün en fazla indirilen uygulaması oldu. Her ne kadar web sitesine yapılan siber saldırı sebebiyle kayıtları geçici olarak durdursa da Deepseek, hem ABD'de hem de Çin'de en fazla indirilen uygulama konumunda.

Yapay zeka uygulaması ABD'de App Store'da ChatGPT'yi geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, borsada yaklaşık yarım trilyon değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka modelini olumlu olarak karşıladığını, Çin'in bu girişiminin Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini söyledi.

Trump, Kongredeki Cumhuriyetçi üyelerle Florida'daki parti buluşmasında yaptığı konuşmada, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fotoğraf: AA

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor" dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı" diye konuştu.

SAM ALTMAN: YENİ BİR RAKİBİMİZİN OLMASI CANLANDIRICI

ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman da Deepseek'in piyasaya girmesini olumlu karşıladığını söyledi.

Sam Altman/ Fotoğraf: AA

Altman, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda yapay zeka alanında bir rakibe sahip olmaktan dolayı memenun olduğunu belirterek Deepseek'in R1 modeli, özellikle fiyatına göre sundukları düşünüldüğünde etkileyici bir model. Elbette çok daha iyi modeller sunacağız ve ayrıca yeni bir rakibimizin olması gerçekten canlandırıcı. Bazı sürümleri çıkaracağız. Ancak en çok araştırma yol haritamızı uygulamaya devam etmekten heyecan duyuyoruz ve misyonumuzu başarmak için her zamankinden daha fazla bilgi işlemin önemli olduğuna inanıyoruz. Dünya çok fazla yapay zeka kullanmak isteyecek ve gelecek nesil modeller karşısında gerçekten hayrete düşecek. Hepinizi AGI ve ötesiyle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NVİDİA: DEEPSEEK İÇİN ÇOK SAYIDA ÇİP GEREKİYOR

Nvidia, DeepSeek'in ilerlemesinin önemli sayıda çip gerektirdiğini belirtti

ABD'li çip devi Nvidia, Çinli girişim DeepSeek tarafından piyasaya sürülen yeni modeli, "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olarak nitelendirirken, girişimin hizmetlerine olan talebin karşılanması için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

Nvidia Sözcüsü, küresel teknoloji hisselerinde satış baskısına yol açan ve Nvidia dahil çip şirketlerinin hisselerinde büyük değer kaybına neden olan Çinli DeepSeek'in son yapay zeka modeline ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "DeepSeek mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" ifadesine yer verildi.

Modelin Test Zamanı Ölçeklendirme tekniğinin de "harika" bir örneği olduğu aktarılan açıklamada, "DeepSeek'in çalışması, bu teknikle yaygın olarak kullanılabilen modellerden ve tamamen ihracat kontrolüne uygun bilgi işlemden yararlanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu ilerlemenin önemli sayıda NVIDIA grafik işleme birimi ve yüksek performanslı ağ gerektirdiğine işaret edildi.

NVİDİA'NIN PİYASA DEĞERİ YARIM TRİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Nvidia'nın hisseleri Mart 2020'den bu yana en yüksek oranda günlük kaybını görürken, şirketin piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Şirketin piyasa değerindeki azalma, ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Nvidia, 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle, dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ SARSILDI

ABD teknoloji piyasasında düşüş yaşayan tek şirket Nvidia olmadı.

Çinli yapay zeka uygulmasının düşük maliyeti, ABD'de teknoloji hisselerinin düşüş yaşamasına sebep oldu.

Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Analistler, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.

Fotoğraf: AA

ABD'li çip devi Nvidia'nin hisselerindeki kayıp yüzde 11'i aşarken, Broadcom'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 8'in, Advanced Micro Devices (AMD) ile Applied Materials'ın hisseleri yüzde 5'in ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 9'u aşarken, Arm'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın geriledi.

Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

HEM ABD'DE HEM DE ÇİN'DE EN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

Öte yandan DeepSeek'in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında bugün en çok indirilen uygulama oldu.

DeepSeek'in sohbet robotu Apple'ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama oldu. Onu ByteDance’in "Doubao" ve Moonshot AI’ın "Kimi" adlı yapay zeka asistanı uygulamaları izledi.

SİBER SALDIRILAR NEDENİYLE KAYITLAR DURDURULDU

DeepSeek'e yönelik ilgilinin ardından şirket web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirdi.

Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "Deep Seek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz" ifadesine yer verildi. Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda.