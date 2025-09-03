DeFacto’da işçi kıyımı: 450 kişi işten çıkarıldı

Hazır giyimde istihdam her geçen gün azalırken son olarak ünlü giyim markası DeFacto, genel merkezde toplu işten çıkarma yaptı.

Sözcü'de Ali Can Polat’ın haberine göre; Defacto, küçülme gerekçesi ile toplu işten çıkarma yaptı. Birkaç ay önce mağazalarında 200’den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı.

Evden çalışan şirket, haziran başında çalışanlarına önce 3 gün ofis zorunluluğu getirdi. Ardından Eylül başında 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, “Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik” dedi.

SENDİKA DA ATILMA SEBEBİ

Şirkette 9.5 yıldır muhasebe uzmanı olarak çalışan Ahmet Yücesoy, “Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk” dedi.

Şirketin toplu işten çıkarma işlemi için genel merkeze gelen işçilerin örgütlenmesini engellemek için o gün bahçede 3 kişiden fazla bir araya gelinmesine izin vermediği, şirket güvenliğine ek olarak dışarıdan güvenlikler getirttiği, çalışanları ofis katlarına çıkartmadığı ve kimsenin arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin verilmediği belirtildi.

İş sözleşmesinde sendikal faaliyet yürütmenin tek taraflı fesih maddesi olarak yer aldığı şirkette, herhangi bir sendikal örgütlenme bulunmuyor. Ancak işten çıkarılan çalışanlar Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.