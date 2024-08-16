Deflasyon ne demek? Türkiye deflasyona girdi mi? Deflasyonist politikalar nedir?

Türkiye'deki yüksek enflasyonun ardından iktidar, enflasyonu düşürmek için deflasyonist politkalar uygulamaya çalışıyor. Peki deflasyon nedir? Deflasyonist politikalar nedir? Türkiye deflasyona girer mi?

DEFLASYON NEDİR?

Deflasyon, fiyatları sabit tutmak ya da düşürmek için, tedavüldeki para miktarının daraltılması suretiyle, kaydî ya da manuel paranın konsantre edilmesi suretiyle kamusal kesimin ve özel kesimin harcamalarının daraltılması işlemidir.

DEFLASYON KEMER SIKMAK MIDIR?

En çok kullanılan biçimiyle deflasyon, kemerleri sıkma politikasıyla eş anlamlıdır. Bu operasyon paranın bir hesaptan öbürüne aktarılmasına azalmaya yol açar.

DEFLASYON-ENFLASYON İLİŞKİSİ NEDİR

Deflasyon, teknik açıdan, enflasyonun karşıtıdır. Çok kere, kapitalist hükümetlerin reaksiyoner pratiğinde, varılan sonuçlar enflasyonu tamamlar mahiyettedir. Gerek deflasyonun gerekse enflasyonun sınıfsal amacı aynıdır; çünkü, kapitalist hükümetler, her ikisinde de, ücretlilerle aylıkları azaltmak, hatta dondurmak çabasındadırlar. Kapitalist hükümetler çalışan nüfusun zorunlu sosyal harcamalarına (kolektif donatımlar, sosyal güvenlik, vs.) bile göz dikerler.

DEFLASYON VE ÇALIŞANLAR

Enflasyona kurban edilmiş olan emekçiler, monopollerin hizmetindeki hükümetlerce uygulanan "deflasyon" politikasına da kurban edilirler.

DEFLASYON VE MAAŞLAR

Demokratik bir politika ise, buna karşı, sosyal donatımlara yapılan masrafları büyük sermayeye yüklemek ve prodüktif-olmayan harcamaları kısmak suretiyle, emekçilerin satın alma gücünü korur.

DEFLASYON VE KAPİTALİZM

Bu demokratik politika, deflasyon ve kemer sıkma fenomenlerinden sakınır, çünkü, o, bu her iki fenomenin köküne, yani kapitalist kâr köküne iner.

Kaynak: Marksist Ekonomi Sözlüğü, Sosyal Yayınlar