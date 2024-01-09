Defne Devlet Hastanesi’nde kapalı yöntemle safra kesesi alma ameliyatı gerçekleştirildi

Hatay’da asrın felaketi sonrasında inşa edilen ve hizmete başlayan Defne Devlet Hastanesi’nde ilk defa kapalı yöntemle safra kesesi alma ameliyatı gerçekleştirildi.



Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da sağlık kuruluşları zarar görmüş ve bölge halkının sağlık ihtiyacını karşılamak için Defne Devlet Hastanesi inşa edilmişti. Rekor bir sürede inşa edilen ve kısa süre bir çok ilke imza atan hastanede ilk defa Laparoskopik Kolesistektomi ameliyat gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle safra kesesi alma ameliyatı olan işlem başarıyla tamamlanarak hasta sağlığına kavuşturuldu.