Defne’de dayanışma büyüyor: 'Çocuk Dostu Köy' projesi ikinci durağında

6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Döver Köyü’nde ilk olarak hayata geçirilen Çocuk Dostu Köy projesi büyüyor. İkinci köy Defne'nin Orhanlı Köyü oldu. Girişim sözcüsü sanatçı İlkay Akkaya, “Yeni köyde teknoloji, müzik ve sanat sınıflarıyla çocukların ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri öğrenme ortamları oluşturuyoruz. Çocuk meclisi, kadın komitesi ve sanat atölyeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendiren katılımcı yapılar hayata geçecek” dedi.

Defne Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen “Çocuk Dostu Köy” projesinin ikincisi geçen günlerde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile Çocuk Dostu Köyü Girişim Sözcüsü İlkay Akkaya'nın katıldığı etkinliğe çok sayıda çocuk ve yurttaş da katıldı.

Çekmece Mahallesi’ndeki 75. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle oyunlar oynandı, sohbetler edildi ve neşeli anlar paylaşıldı. Başkan Özgün, çocukların güvenli, mutlu ve üretken bir ortamda yetişmesi için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, “Defne’de çocukların daha güvenli, daha mutlu ve daha üretken bir ortamda büyümesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Her gülüşe umut olma, her mahallede çocuklarımızın yanında olma sözümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Defne’nin geleceği, çocuklarımızın gülüşünde saklıdır” dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Sanatçı İlkay Akkaya ise "Döver köyünden sonra Orhanlı Köyü'nde de çalışmalar yapacağız. 1 yıl boyunca burada güzel şeyler yapmayı planlıyoruz ve burayı çocuk dostu köy ilan ediyoruz. Bu projeyi büyütmek ve diğer köylere de yaygınlaştırabilmek için dayanışmamızı büyüteceğimize, birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Güzel şeyler hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Çocuk Dostu Köy girişimi, çocukların korunmaya ek olarak karar süreçlerine katılma ve kendilerini sanat, oyun ve toplumsal yaşam aracılığıyla ifade etme haklarını yaşama geçirmeyi amaçlıyor. Girişimin yürütücülüğünü Çetin Bayram üstlenirken, kültür ve sanat faaliyetlerinin koordinasyonunu ise Özcan Şenver yürütüyor. Projede Hacer Foggo iyi niyet elçisi olarak görev alıyor.

Çocuk Dostu Köy, tüm çocukların gelişimsel potansiyellerine ulaşabilmeleri için hayatta kalma, gelişme, katılım ve korunma haklarından yararlanabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Çocukların fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel, etik ve estetik gelişiminin bütüncül olarak desteklenmesini amaçlayan projenin hedeflediği konular arasında çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik, çocuğa karşı şiddet, çocuk istismarı ve ticareti, suça sürüklenme ve çocuk emeğinin sömürülmesi gibi konular geliyor.