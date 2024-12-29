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Defne’de otomobil yangınını itfaiye söndürdü

Ajans Haberleri
  • 29.12.2024 13:55
  • Giriş: 29.12.2024 13:55
  • Güncelleme: 29.12.2024 13:56
Kaynak: İHA
Defne’de otomobil yangınını itfaiye söndürdü

Hatay’ın Defne ilçesinde otomobilin motor kısmından çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Samankaya Mahallesi’nde yaşandı.

Mahallede bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yangını gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu.

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