Defne’de zeytin ağaçları hukuksuzca sökülüyor

Hatay’ın Defne ilçesinin Ballıöz mahallesinde kendisinden habersizce sökülen zeytin ağaçlarından geriye kalanları korumak için mücadele eden Çiğdem Arslan, 48 gündür direniyor.

TOKİ konutlarına gidecek yol için sökülen ağaçlarından elinde kalanları korumak için nöbette olan Arslan’ın bu sabah, yine hukuksuzca zeytin ağaçları söküldü.

Evrensel'in haberine göre; Kamulaştırma kararı olmadan, hiçbir yazı tebliğ edilmeden ağaçları sökümü yapılırken, Çiğdem Arslan sesini duyurmaya çalışıyor.

Çiğdem Arslan, “Ağaçları nasıl katlettiklerini görün. Hukuksuzca, ellerinde yetki olmadıklarını beyan ederek bu işe devam edeceğiz diyorlar. Tek başımayım, alanda ise 50 kişi var” dedi.

Arslan, işlemin hukuksuzca yapıldığını belirterek, “Katliama devam ediyorlar. Ellerinde yetkiyi sordum yine yok. Ellerinde yasa yok, yasa sonra gelecek. Asırlık ağaçları parçaladılar, biz sesimizi çıkarınca kökünden sökmeye başladılar. 1939’dan beri zeytin ağaçlarının kesilmesi yasak, ama gördüğünüz gibi kamulaştırma kararı olmadan bu işlemi gaspvari bir şekilde yapıyorlar. Tapunuz var ama yetkiniz yok. Binlerce ağaç katliama uğrayacak. Sesimizi duyurmaya çalıştık ama ne yazık ki Çevre Koruma Derneği yetersiz kaldı. Ağaçlarımız korunmadı. Milli servetimiz kıyım kıyım kıyıma uğruyor. Ağaca katliam, doğaya katliam, hayvana katliam, insana katliam. Söylenecek çok söz yok, ne yazık ki…” dedi.

‘VATANDAŞIN YANINDAYIM’ DİYEN EMNİYET 18 AYDIR KARŞISINDA

Çiğdem Arslan, “Ellerinde yetkileri yok. Burası çevik polis kaynıyor; onlara yardım etmek için buradalar, vatandaşa yardımcı olmuyor. Yaklaşık 1 km 'ye kadar alan gitti. Sabahtan geldiğimde karayolları vardı, izin vermeyeceğim dedim. Emniyeti aradılar. 5 dakika içinde geldi emniyet. Ama ne hikmetse ben suç duyurusu yaptığımda 3 buçuk saatte geldiler. Emniyet vatandaşın yanındayım diyor ama 18 aydır karşında” diyerek tepki gösterdi. Arslan, ayrıca alanda saat 11.30’da basın açıklaması yapılacağını söyleyerek katılım çağrısı yaptı.

"TOPRAKLAR ŞİRKETLERİN DEREBEYLİĞİNİN SULTASI ALTINDA MI?"

Öte yandan Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca da, sosyal medya hesabından hukuksuzca zeytin ağaçlarının sökülmesine tepki gösterdi.

Karaca, “Hatay’da 48 gündür 48 gündür zeytin ağaçları için direnen Çiğdem Arslan dün emniyete çağrıldı. Bu sabah ise ellerinde hiçbir hukuki belge olmayan şirket araçları zeytinleri kökünden söküyor! Polis ve firmanın araçları ‘Kamulaştırma kararı bakanlıkta’ deyip hiçbir yazı tebliğ etmeden alana girerek ağaç sökümü yaparken, 48 gündür direnen Çiğdem hanım yaşananları kayıt altına aldı. Ülke toprakları, küçük üreticinin bahçeleri şirketlerin derebeyliğinin sultası altında mı! Elinde hiçbir hukuki belge olmayanlar, gelip tüm değerleri böyle söküp atabilir öyle mi? Bu arazi Sabancı'nın, Koç'un arazisi olsa böyle girebilecek miydiniz?​” dedi.