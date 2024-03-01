Defne’yi yeniden kurmaya talibiz

Depremde yaraların sarılmadığı Hatay Defne’de SOL Parti’den belediye başkan adayı olan Mansuroğlu: "Solcuların, gençlerin, kadınların Defne’de varlığı önemli. Biz değiştirmeye, yeniden kurmaya talibiz."

Can ÇİÇEK

SOL Parti, Hatay Defne Belediye başkan adayı olarak Gazeteci Serbay Mansuroğlu'nu gösterdi. Hatay'da depremin ilk gününden bu yana yardım ve dayanışma çalışmaları yürüten Mansuroğlu, iktidarın devletin kurumlarının içini boşaltmasının, bunun yanında rantçı belediye yönetimi anlayışının deprem bölgesindeki sorunlara çözüm üretemediğini belirterek bölgede kamucu sol anlayışın önemli bir alternatif olacağına dikkat çekerek “Biz varız” mesajı verdi.

Sosyalistler uzunca bir süre ittifakı tartıştı. Bu ne Türkiye genelinde ne Defne’de mümkün olabildi. Sonra siz aday oldunuz? Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hatay bir deprem bölgesi. 35-40 bin insanın ölme riskinin olduğunu ilk kez 2011’de yazdım. Geçen sene yaşadığımız depremde burada binlerce kişiyi kaybettik. TKP’li dostlarımız ve TİP, ittifak tartışmalarının nihayetinde kendi adaylarını çıkarmayı tercih etti. Sebeplerini uzun uzun tartışacak değilim. Bizim siyasetimiz açısından ittifak siyaseti önemli bir zemin sunuyor. Biz bu şehirde var olan demokratik kitle örgütü ya da bağımsız her yurttaşın birleşik devrimci öznesi olarak görüyoruz. O yüzden TİP’in çatı olduğu ardından bağımsız adaylık çağrımızın ardından biz Defne’nin birleşik zeminini kurmak için göreve talip olduk.

Yani bir anda ortaya çıkmadı bu adaylık fikri?

Kendi adıma depremi burada yaşayan ve devamında her gününü buranın sorunun çözülmesi için harcayan bir arkadaşınızım. Deprem sürecinde bölgede gelişen dayanışma faaliyetlerinin içinde yer aldım. Şehrin insanlarının yalnız bırakılmışlığına karşı dayanışmayı büyüttük. İttifak tartışmaları yaptık. Mesele bir kişinin başkan olması değildi, birbirinden birikimli yol arkadaşlarımız var. Burada temel mesele bir sol modelin ortaya konulmasıydı. Ben buna öncülük etmek için öne çıktım. Şunu diyoruz; depremzedeler yalnız değil sosyalistler var.

Mansuroğlu BirGün’de gazetecilik yaptığı dönemde Ensar Vakfı skandalını ortaya çıkararak kamuoyunun gündemine taşımıştı.

DEPREM BÖLGESİ SORUNLAR YUMAĞI

İttifak tartışmalarının içinde yer aldınız. Bugün çoğu kesim solun birliğinin neden gerçekleşmediğini soruyor?

Hangi partinin çatı olacağından bağımsız olarak bütün sol öznelerin işbirliğini istedik. Sosyalist sol deprem sürecinde kentte çok önemli bir inisiyatif aldı. Devlet yokken burada sol vardı ve halkın yanındaydı. Görüşmelerin neticesinde herkes kendi adayını çıkardı.

Sorunlar yumağı devam ediyor? Nasıl çözeceksiniz?

Hatay Depremzede Derneği’nin depremin ardından geçen bir yılın ardından 83 sayfalık bir rapor hazırladı. Deprem bölgesinde devam eden sorunlar ortaya konuldu. Eğitimden sağlığa ve ekonomiye kadar burası gerçekten sorunlar yumağı. Her mahalleye gittiğimizde başka bir sorunla karşılaşıyoruz. Türkiye devrimci hareketinin 50 yıllık mirası var. Bu kentin cumhuriyetçi, aydınlanmacı birikimi var. Bu birikimle ortaya koyduğumuz hedeflerimiz var. Çözüm için atacağımız adımlar var.

DEFNE'Yİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN 10 ADIM

Defne’yi ayağa kaldırmak için hangi adımları atacaksınız?

• Barınmayla ilgili sorunlar bir yapı kooperatifi kurularak çözülebilir.

• Defne’nin tüm yolları delik deşik durumda. Eğer Karayolları Genel Müdürlüğü altyapı sorununu çözmezse belediyeyi biz aldığımızda iş makineleriyle gider biz yaparız.

• Çiftçilerin sorunlarını küçük üreticilere destek olarak çözeceğiz. Daha belediyeyi almadan Hatay Dayanışma Kooperatifi’ni kurduk. Küçük üreticiler sistem dışına itilirse gıda krizi yaşarız. Her mahalleye bir üretici pazarı, yerel köylü pazarı kurmamız mümkün.

• Küçük üreticilerin üreteceği ürünlerle okullarda ücretsiz öğle yemekleri dağıtabiliriz. Tesisler kurabiliriz. Boğma rakı tesisi bunlardan biri, sebze hali, hayvan pazarı, mezarlık, bir ilçeyi ilçe yapan ne varsa şu an burada eksik durumda.

• Kamucu anlayışla belediyeyi yönettiğimizde üniversiteden mezun olan gençleri ve kadınları istihdam etmek istiyoruz.

• Deprem bölgesindeki insanları psikososyal desteğe ulaştırmak çok önemli. Belediye buna öncülük edebilir.

TOPLUMSAL MUHALEFETİ BÜYÜTMEK GÖREVİMİZ

Aklınızdaki modeli biraz açar mısınız?

Sol partilerin bu yerel seçimde kazandıkları belediyelerde yapacakları çalışmalarla Türkiye’de yeni bir soluk yaratabilir.

50 yıllık devrimci tarihimizde kutup yıldızı gibi duran bir Fatsa fikri var. O zaman bağımsız belediye başkanı olarak seçilen Fikri Sönmez’in yaptığı hala bir pusula niteliğinde. 2019’daki yerel seçimlerde AKP’ye mevzi kaybettirmek için yapılan önemli ittifaklar vardı, şimdi yerel pratikler ön planda. Defne’yi kazanmak istiyoruz ama ülkeyi karanlığa boğan AKP’yi de geriletmek istiyoruz. AKP rejimine karşı yerel seçimlerden sonra bu seçimlerde ittifak kuramamış solla birlikte toplumsal muhalefeti büyütmeyi görev olarak biliyoruz.

Defne için bir çağrınız olacak mı?

Buradaki insanlar yakınlarını kaybettiler, kimisi çocuğunu bulamıyor, kimisi yakınının cesedini. Bu kadar insanın öldüğü bir yerde bir kişi istifa etmedi. Büyükşehir belediye başkanı bir inat sonucu yeniden aday oldu. Hatay bunu hak etmiyor. Solcuların, gençlerin, kadınların burada varlığı önemli. Biz değiştirmeye talibiz. Defne’yi değiştirmek, yeniden kurmak için varız.”