Değer kaybı sürüyor: Dolar/TL güne rekorla başladı
Döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Dolar gün içerisinde 33.1510 lira seviyesine çıkarak rekor kırdı. Euro ise gün içerisinde 36 lirayı gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam eder dolar, haftanın son işlem gününe rekorla başladı.
Gün içerisinde 33,1510 lira seviyesini gören dolar, tarihi zirve seviyesini yeniledi. Kur saat 9.15 itibarıyla 33,1063 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda 35,9655 lira seviyesinden işlem gören euro ise, gün içerisinde en yüksek 36,0106 liraya çıktı.
Dün doların satış fiyatı 33,0310 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,8200 lira olmuştu.