Değeri 6,2 milyon dolar: "Duvara Bantlanmış Muz" eserinin parçası olan ''muz'' çalındı

Fransa’nın Metz kentindeki Centre Pompidou Müzesi’nde sergilenen ve çağdaş sanat dünyasında büyük yankı uyandıran “Duvara Bantlanmış Muz” adlı eserin parçası olan muz çalındı.

T24'te yer alan habere göre, müzede görevli bir güvenlik personelinin, eserdeki muzun yerinde olmadığını fark etmesi üzerine olay ortaya çıktı.

Bildirimin ardından polis ekipleri müzede inceleme başlattı.

Müze yönetimi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler hakkında “hırsızlık” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yetkililer, eserin parçası olan muzun kısa sürede yenisiyle değiştirildiğini ve çalışmanın yeniden ziyarete açıldığını bildirdi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın “Komedi” adını verdiği eser, ilk kez Art Basel’in Miami’de düzenlenen sanat fuarında satışa sunulmuştu.

Cattelan’ın hazırladığı üç versiyondan ikisi 120’şer bin dolara alıcı bulurken, üçüncü kopya için 150 bin dolar fiyat biçildiği duyurulmuştu.

Hiciv yönü güçlü heykel ve enstalasyonlarıyla tanınan Cattelan, daha önce de benzer bir hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti.

Sanatçının 18 ayar altından yapılan klozet biçimli heykeli, 2019’da İngiltere’de sergilendiği Blenheim Sarayı’ndan çalınmıştı.