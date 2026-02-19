Değerlendirmelere kulak asılmadı

İlayda SORKU

68’ kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde planlanan taşocağı ve kırma-eleme tesisi projesine karşı direniş sürüyor. Çelikler Holding tarafından yapılmak istenen projeye karşı açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Dava avukatı Deniz Özgün Kaplan, yürütmenin durdurulması talebinin temel dayanağının işlemin uygulanması halinde geri dönülmesi mümkün olmayan zararların doğacağı, fiili durum yaratılacağı ve mahkeme sonunda verilecek iptal kararının etkisiz kalabileceği olduğunu belirtti.

Kaplan, “Mahkemece kamu yararı ve bireysel haklar arasındaki denge analiz edilmemiştir. Bu bilirkişi raporuna da dayanılarak yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Ancak bu, işlemin hukuka uygun olduğu anlamına gelmez” dedi. Öte yandan raporda yaşam savunucularının lehine detaylar olduğunu da aktaran Kaplan, şöyle konuştu: “Patlamaların çevresel etkiler doğurabileceği, yer altı ve yer üstü su akışlarının etkilenebileceği, risklerin olduğu gibi değerlendirmeler mevcuttur. Ancak mahkemenin yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmesi, lehimize olan önemli değerlendirmelere hiç kulak asmadığını bizlere göstermiştir. Hukuki ve örgütlü mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”