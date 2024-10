Değerli ünlülük, değersiz diplomalar

Hazırlayan: Semra KARDEŞOĞLU

Türkiye’de 15-29 yaş arası 3.5 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda. Peki neredeler? Yapılan son çalışmada 630 bin çocuğun zorunlu eğitimin dışında kaldığı ortaya çıktı. Hatırlatalım bu sayıya acık lisede okuyanlar dahil değil. Bu kadar genç insan ne yapıyor ‘Hayalet gençler’ dizisinde yanıt aramaya devam ediyoruz.

Daha önce diplomalı işsizler üzerine yazdığı ‘Bayağı kalabalığız” isimli bir kitabı da olan sosyolog Doç. Dr. Esra Kaya Erdoğan NEET (Not in Education, Employment or Training) denilen bu gruba ilişkin sorularımızı yanıtladı.

Ne eğitimde ne istihdamda olan bu gençler kim? Kimler dahil ya da değil?

Buna mesleki gelişim ve stajda da değil bilgisini eklemek gerek. Genç işsizliğini de kapsıyor. İşsiz genç olabilir, iş aramayan olabilir iş aramaktan yılmış ya da istihdam planı yapmayan biri olabilir. Tırnak içinde “ev kadını” olabilir. Kayıt dışı çalışanlar ya da yarı zamanlı geçici, devamlılığı olmayan işlerde çalışanlar. Bu farklı grupları kapsayan geniş bir şemsiye. Dünyada da var ama Türkiye’de farklılaşan yönü oranın çok yüksek olması. Bir de Türkiye’de toplumsal cinsiyetle ilgili. Her 4 NEET gençten üçü kadın.

Peki kız çocuklarının eğitime katılma oranının artmasının kadınların istihdamına bir etkisi olmadı mı?

Zorunlu eğitimin süresinin yükselmesi eğitime katılan kız çocuklarının oranını artırdı. Ancak bu kadınların NEET içindeki yüzdesini değiştirmedi. Yani aynı oranda istihdama yansımadı. Bir de erkeklerin bir bölümünde bu var bölgesel nedenlerle.

Evde olan genç kadınlar, bunun farkında mı? Yani “Ben evliyim 2 de çocuğum var zaten işsiz değilim” diyor olabilirler mi?

Bence NEET sayıldığının farkında değil. Kavramı sadece yaş sınırı olarak tanımlamak da doğru değil. Mesela bu kadın bırakın NEET’i 20 yaşında da olsa kendini genç olarak görüyor mu? Gerçek olan şu, NEET oranı 15-24 yaş grubunda AB’de erkeklerde yüzde 9.5, kadınlarda yüzde 9.7. Türkiye’de ise aynı yaş grubunu alırsak erkeklerde yüzde 16, kadınlarda yüzde 32. Yani kadınlar için AB’nin üç katı. Lise ve yükseköğrenim görmüş olma kadınların NEET olma olasılığını azaltıyor. Ama bunu istihdam olarak düşünmek doğru olmayabilir. Bu yaş grubunda, eğitim sürerken evlilikten ya da ücretsiz aile içi tarım işçisi olmaktan uzaklaşıyor mesela.

GENÇ KADINLAR EVDE YAŞLI, KARDEŞ BAKIYOR

Kadınlar neden eğitim dışı kalıyor, zorunlu eğitim arttı. Binlerce kampanya yapıldı STK’ler tarafından da. Engel olan ne?

Evdeki bakım işleri hayatın yeniden üretildiği alanlar oldu. Kurumsal bir destek yok. Evin işleri, temizlik, yemek, yaşlı bakımı, kardeş bakımı, anne babaya destek hepsi büyük bir emek gücü. Pandemi çok önemli bir süreç. Pandemi sonrası yoksul mahallelerinde dar gelirli topluluklarda okul terkleri çok fazla arttı. İlkokuldan yükseköğretime değin. Mesela okulda bir öğün ücretsiz yemek talebi sadece basit bir hak değil aynı zamanda bir çocuğun okula devam edip etmeme yönünü belirleyecek bir şey olduğu bu kadar ısrar ediliyor. Çocuk hiç değilse okulda karnını doyursun deniyor. Çocuk okula giderse ailenin cebinden bir şey çıkmamış oluyor. Çünkü bugün aileler eğitim için tercih yapmak zorunda kalıyor. Dört çocuğu varsa ikisini gönderebiliyor, ikisini göndermiyor. Bir öğün ücretsiz yemek bu kriz ortamında bir çocuğun eğitim hayatının devamlılığını sağlayacak bir imkan olabilir.

VARSIL AİLE ÇOCUKLARINA EV GENCİ DİYEBİLİRİZ

He eğitimde ne de istihdamda olan gençlere ev genci denildiği görülüyor. Doğru mu bu tanım?

Yok hayır. Küçük bir grup var, varsıl aile çocukları. Çalışmamayı tercih ediyor. Ya da ücreti düşük buluyor vs. Ev genci denilen kesim bu gruba tekabül edebilir. Ama dediğim gibi çok küçük bir grup bu. Ana eksen yoksulluk ve cinsiyet.

ORTA GELİRLİLERİ KAPSAYAN YOKSULLUK

Diplomalı işsizliğe ilişkin kitap yazdınız ve artık diplomanın hayatımızda çok büyük değişiklik oluşturmadığı söyleniyor. Bunun da eğitimden kopuşu hızlandırdığı düşünülüyor. Katılıyor musunuz bu görüşe?

24 yaşı sınır alırsak mezuniyet sonrası iş arama sürecinin de uzunluğu etken oluyor NEET sayısının artışında. Üniversite mezunu bir genç makul bir iş için ortalama 1 yıl bekliyor. Üniversiteye kayıt oranı düştü, terk oranı yükseldi. Başka bir şehri kazanıp maliyetinden dolayı gidemeyen çok. Barınma ve eğitim gideri yüksek geliyor. Üstelik şöyle bir şey de var. Bu son kriz sadece en yoksul kesimi değil sabit gelirli, profesyonel meslek sahibi kesimleri de radikal biçimde etkiledi. Öğretmen, akademisyen vb. Çocuğunu şehir dışına gönderemiyor. Ankara’da çok istediği bölüm yerine aile yanında kalıyor. Gençler durumun farkında. Okumanın ‘itibar’ getirmemesi. Geçmişte de öğretmenler belki çok para kazanmıyordu ama itibarı vardı veya hekimler. Kamusal yüz olan mesleklerin itibarı kalmadı.

GENÇLERE “OLUMLU DÜŞÜN KAZANIRSIN” DENDİ

Bunda ortada gezinen boy gösteren karakterlerin de etkisi yok mu? TV’de sosyal medyada sokakta restoranda…

Bugün dünyaya salık verilen şey neoliberal sistemde bireysel performans, bireysel başarı. Çalışıp çabalamalısın ve her şeyden sen sorumlusun, kendini pazarlamak, doğru ata oynamak gibi kavramlar havada uçuşuyor. Ya da mindfulnesscilik gibi işte “iyi düşün, farkına ol, olumlu düşün olacak o zaman” Bunlar hep neoliberal sürecin argümanları. “Başarısızlık ise o da senin beceriksizliğin. Ama sen yine uğraş yine de başarabilirsin” deniyor. Yani havuç bitmiyor hiç “Yeterince istersen yaparsın” deniliyor.

Bütün toplumsal kesimler bunlarla sarılıp sarmalanıyor. İkincisi, ekranlarda sürekli akan, tüketmek üzerine, arzulanan bedenler üzerine kurulu, arabalar, evler, lüks yaşamlar sürekli bunun pompalandığı bir ortam var. Üstelik bunların bir kısmını kara para aklandığı bilinmesine rağmen. Sürekli buna maruz kaldığınız bir zihin yapısı kuruluyor.

Karapara aklanması yasadışı bir iş yapılması da etkili olmuyor sanırım.

Orada bir hayat var ona erişemiyor. Bir adalet meselesi ise cezalandırılmıyor. Toplumsal olarak kınanmıyor, meşru, her şey kuralsız. Etkilemiyor sonuçta. Bunlar da eğitimden uzaklaştırıyor tabii.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için patronlar “Onlar iş beğenmiyor, yoksa iş var ben eleman bulamıyorum” diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Beğenmeme meselesi değil bu ama ortada böyle bir iş gücü yok. Hızlı bir süreç yaşadık. Birden üniversiteler açıldı peş peşe. Ebeveynler eski bilgiler ışığında aman çocuğumuz okusun dedi, masa başı, temiz bir işi olsun dedi. Kimse çocuğunun kuaförde bütün gün ayakta, elleri tırnakları boya içinde kaldığı bir meslek düşlemez. Motor ustası olsun, kıyafetleri yağlansın istemez. Genel olarak “Oğlum kravat taksın, kızım eteğini, pantolonunu giysin” der. Sonra dağların başına üniversiteler açıldı. TOKİ konutlarıyla beraber Anadolu’nun her yerine açıldı. Bu çocuklar da gidip okudu. 18 yaşında birini zanaatla nasıl buluşturacaksınız zaten, elleri bile alışamaz. Ara eleman açığı var evet, ama bu gençlerin iş beğenmemesi nedeniyle oluşmuyor. Makro politikalarla çözülecek bir şey.

Kendi tercihiyle lise döneminde bir meslek seçip ona yönelenler var. Bu kurtarıyor mudurumu?

Evet ben okumayacağım diyerek, pırıltılı olacağına inandığı bir dala yöneliyor. Mesela güzellik uzmanlığı böyle. Gelir düzeyi yüksek bir semtte bir güzellik uzmanının bir hekimle aynı geliri aldığını duysam şaşırmam. Alsın, mesele o değil geleceği kurma kodlarının değişmesi.

UYUŞTURUCU ARTIK MAHALLE ARALARINA GİRDİ

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler arasında kadınlardan sonra ikinci kalabalık grubu kimler oluşturuyor?

Yoksul erkek toplulukları olduğunu söyleyebiliriz.

Hemen burada bu gençlerin suç örgütlerince kullanıldığı söyleniyor ya da bazı örnekler görülebiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Cümleleri çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Yoksulluğu suçla ilişkilendirme durumuna getirebilirsiniz. Çok riskli bir durum bu. Çünkü biliyorsunuz geçmişte gecekondu mahalleri suçun odağı gibi gösterildi. Sonra buralar “kentsel dönüşümün” odağı oldu. Yani zemin hazırlandı. Bu nedenle bir ilişkilendirme haksızlık olur. Suçu kim üretiyor sonuçta? Ama şu var, uyuşturucunun mahalle içlerine kadar girmesi, çeteleşmede bu çocukların potansiyel olarak görülmesine yol açıyor olabilir. Bu çocukların suçla karşılaşma olasılığı artabilir. Okula ve işe gitmeyen bir çocuk bir parka gidebilir. O parkta uyuşturucu varsa karşılaşma olasılığı artar.

MAHALLEDEKİ ÖRNEK AKTÖRLER ARTIK YOK

Bu hedef olma halinde mahalle yapılarının çok değişmesi, şehrin merkezindeki çöküntü bölgelerinin etkisi yok mu? Ya da geçmişteki bir kültürevinin artık olmaması, rol model olacak kişilerin etraflarında bulunmaması, tek tip mahaller gibi…

Mahallelerde gençlerle ilişki kuran aktörler ve mekanizmaların azalmasının da etkisi var. Mahalledeki politik örgütlenmeler, hemşerilik dernekleri ve hatta mahalli spor klüpleri/tribünler bilhassa genç erkeklerin öfkelerini ve arayışlarını başka bir bağlamda örgütlemelerini sağlarken bir yandan da mahalledeki ilişkileri koruyordu. 10 yıl kadar önce Gülsuyu’nda Hasan Ferit Gedik’in uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülmesini hatırlarsak mahallelerde bugüne gelen bir boşluğun oluştuğunu söyleyebiliriz.

Sizce bir sosyolog olarak bu konuda sorunun çözümü için nereden başlanmalı?

Şimdi çok ayrı gruplar var. Mesela İstanbul’da üniversiteden mezun, iş bulamamış ve iş aramaktan vazgeçmiş bir kadın ile Diyarbakır’da aile içinde ücretsiz tarım işçisinin meselesi aynı değil. Bu nedenle yerel müdahaleler çok yerinde olur. Yerel yönetimler devreye girmeli. Kadınlara yönelik bakım sorunu için kurumsal destek gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları da önemli. Ve elbette kamu politikaları.

YARIN: Hayalet gençler ne diyor? Ne umut ediyor? Neyi bekliyor?