Değersiz yalnızlık

Dış Haberler

İsrail’in Gazze'deki saldırıları sürerken liderler kendi kamuoylarının artan tepkileri sonrasında Filistin’i tanımaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ikinci gününü geride bırakırken Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 157'ye çıktı

Genel Kurul’un ilk gününde düzenlenen Uluslararası Filistin Konferansı’nda Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta Filistin Devleti’nin resmen tanıdıklarını duyurdu.

TANIMANIN ŞARTI HAMAS

Liderler yaptıkları açıklamada Hamas’ın Filistin yönetiminden uzaklaştırıldıktan sonra büyükelçiliklerin açılacağını, uluslararası anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere yeni Filistin devletiyle diplomatik ilişkilerin etkin şekilde yürütüleceğini söyledi.

Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceğini aksine İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi” dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ise ülkelerinin bazı koşullar altında Filistin Devleti'ni tanıyacağını belirtti. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya, ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, "Benim ülkem için Filistin devletinin tanınması bir ‘olup olmama’ meselesi değil, ‘zaman’ meselesidir" ifadesini kullandı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz de 21 Eylül'de Filistin'i tanıdıklarını duyurmuştu.

İSRAİL’DEN TEHDİTLER

Peş peşe gelen tanıma kararları da İsrail’in saldırganlığını durduramadı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için 40’ın üzerinde ülkeden yolcu ve çok sayıda gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu’nu tehdit etti. Yapılan açıklamada “Filonun amacı Hamas'a hizmet etmektir” denilerek, “İsrail, deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık yardımların Gazze’ye değil İsrail’e getirilmesini istedi.

51 gemiyle yol alan Küresel Sumud Filosu ise dün Girit açıklarında ilerlemeye devam etti. Filo önceki gün gemilerin dronlar tarafından izlendiğini tespit ettiklerini açıklamıştı.

∗∗∗

TRUMP KÜRSÜDEN BM’YE HAKARET ETTİ

Trump BM kürsüsünde sert çıkış yaptı. Konuşmasında BM’yi etkisiz olmakla suçladı, Hamas’a yüklendi ve Filistin’i tanımayacağını söyledi. Ukrayna savaşını bitiremediğini kabul eden Trump, Avrupa’yı enerji ve göç politikaları üzerinden hedef aldı. Birleşmiş Milletleri eleştiren Trump, "Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. ‘Bunlar bitirilemez’ diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı" dedi.

Hamas’a yüklenen Trump, "Gazze’de ateşkes için çaba gösterdim, ancak Hamas barış tekliflerini reddediyor. Şu anda Filistin devletini tanımak, 7 Ekim’deki zulmü ödüllendirmek anlamına gelir. Barış isteyenler ‘Rehineleri hemen serbest bırakın demelidir" dedi ve Filistin’i tanımayacağını ilan etti. Konuşmasının devamında Trump, "BM’nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail’e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil. Ben buraya ABD’nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum." diye konuştu.

SAVAŞI BİTİREMEDİM, AMA...

Trump, "Putin’le olan ilişkime güvenerek bu savaşı bitirebileceğimi düşündüm. Ancak böyle olmadı. Savaşlar öngörülemez oluyor" dedi.