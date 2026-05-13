"Değişen benler ve güneş lekeleri agresif cilt kanserinin işareti olabilir"

Prof. Dr. Ömer Faruk Elmas, cilt kanserlerinin büyük bölümünün erken dönemde ağrıya neden olmadığını, renk değişimi, büyüme veya şekil bozukluğu gibi küçük görünen değişikliklerin önemli ipuçları verebileceğini bildirdi.

Elmas, ciltte uzun süredir bulunan benler, zamanla büyüyen koyu renkli lekeler veya "güneş lekesi" olarak adlandırılan oluşumların ciddi hastalıkların habercisi olabildiğini belirtti.

BÜYÜK BÖLÜMÜ ERKEN DÖNEMDE AĞRIYA SEBEP OLMUYOR

Toplumda en sık yapılan hatalardan birinin, ciltteki bir lezyonu yalnızca ağrı yapıp yapmamasına göre değerlendirmek olduğunu hatırlatan Elmas, "Cilt kanserlerinin büyük bölümü erken dönemde ağrıya neden olmaz. Özellikle yıllardır var olan benlerdeki yavaş değişimler çoğu zaman göz ardı ediliyor. Hastalar genellikle 'beni rahatsız etmiyor' düşüncesiyle kontrolü erteliyor. Oysa renk değişimi, büyüme veya şekil bozukluğu gibi küçük görünen değişiklikler erken dönemde önemli ipuçları verebilir" ifadelerini kullandı.

Elmas, cilt kanserlerinde bazı görsel değişikliklerin önemli uyarı işaretleri arasında yer aldığını belirterek, bir benin giderek büyümesi, renginin koyulaşması, birden fazla renk tonu içermesi, kenarlarının düzensiz hale gelmesi, asimetrik görünüm kazanması, kaşınması, kabuklanması veya kanamasının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca vücuttaki diğer benlerden belirgin şekilde farklı görünen lezyonların da risk taşıyabileceğini aktaran Elmas, dermatoloji pratiğinde buna "çirkin ördek yavrusu belirtisi" adı verildiğini anlattı.

"ULTRAVİYOLE IŞINLAR YIL BOYUNCA CİLTTE HASAR OLUŞTURABİLİYOR"

Toplumda güneşin sadece yaz mevsiminde zararlı olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ömer Faruk Elmas, "Ultraviyole ışınlar yıl boyunca ciltte hasar oluşturabiliyor. Özellikle çocukluk döneminde geçirilen şiddetli güneş yanıkları, açık tenli olmak, çok sayıda bene sahip olmak ve ailede cilt kanseri öyküsü bulunması riski artırıyor. Kontrolsüz güneş maruziyeti ve solaryum kullanımı da önemli risk faktörleri arasında yer alıyor" uyarısında bulundu.

Elmas, dermatoloji alanında kullanılan dermatoskopik inceleme yöntemleri sayesinde benlerin ayrıntılı şekilde değerlendirilebildiğini belirterek, gerekli durumlarda yapılan küçük biyopsilerle şüpheli lezyonların erken dönemde teşhis edilebildiğini aktardı.

MELANOM VAKALARINDA CİDDİ ARTIŞ

Son yıllarda özellikle melanom adı verilen agresif cilt kanseri türünde dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade eden, şunları kaydetti:

"Özellikle melanom erken evrede yakalandığında çoğu zaman yalnızca cerrahi yöntemlerle tamamen tedavi edilebilir. Geç kalınan durumlarda ise hastalık lenf bezlerine ve iç organlara yayılabilir. Erken fark edilen cilt kanserlerinde tedavi başarısı oldukça yüksektir. Ancak geciken vakalarda hastalık hayati risk oluşturabiliyor."

Ciltte yeni ortaya çıkan, şekil değiştiren ya da diğer benlerden farklı görünen lezyonların ihmal edilmemesi gerektiğini uyarısında bulunan Elmas, "Cilt çoğu zaman vücutta gelişen değişimlerle ilgili önemli sinyaller veriyor. Düzenli dermatolojik kontrollerin ve erken farkındalık, cilt kanserine bağlı riskleri azaltmada en etkili adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.