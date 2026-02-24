Değişen LGS, kaybeden öğrenci

Haber Merkezi

Eğitim sistemini adeta yap boza çeviren Milli Eğitim Bakanlığı şimdi de Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) değişikliğe gidileceğini duyurdu. Milliyet gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl başlayacak uygulamaya göre köklü liselerde pansiyonlu ve pansiyonsuz kontenjanların ayrılacağını ve öğrenciler kendi grubunda yarışacağını söyledi. Tekin'in bu açıklaması ise Temmuz 2025'te yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği”nin uygulanacağını ve yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin köklü okullara girişinin zorlaştırılacağı iddialarını gündeme getirdi.

Tekin yaptığı açıklamada; İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi köklü okulların da aralarında bulunduğu liselere girişte ikili puan uygulamasına geçileceğini ifade etti. “Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkânımız yok” diyen Tekin, “İstanbul Erkek Lisesi’nde diyelim ki dört şube alacağız, 120 öğrenci, bunun 60’ı konaklamalı olacak 60’ı konaklamasız. O 60 kendi içinde yarışsın, öbür 60 kendi içinde yarışsın. İstanbul Erkek Lisesi’nde 600 öğrenciyi konaklatabileceğimiz yurt yapmak için yerimiz yok orada.

Başka yerdeki yurda öğrenciyi gönderdik, isyan ettiler, istemiyoruz, gelemiyoruz, 1,5 saat sürüyor vs. O civarda da pansiyon yapabileceğimiz yer yok. Ne yapacağız o zaman? Ya da Kabataş Erkek. Yurdu bitiriyoruz şimdi. Yurdun kapasitesi belli. Teknik anlamda mümkün değil. O yüzden o okullarda konaklama hizmetinin kontenjanını ayrıştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

REKABETE DAYALI

Bakan Tekin'in açıklamalarının sözkonusu yönetmeliğin uygulanacağını gösterdiğini söyleyen Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, "Yönetmelikle artık yüzde 1’lik dilime girmek, İstanbul Erkek, Kabataş Erkek gibi liselere yerleşmek için yeterli olmayacak. Ayrıca okul özel sınavı adıyla okullar veya bakanlık tarafından çocuklara ayrıca yazılı sınav yapılacak" dedi.

Aydoğan şu soruları sordu: "Sınava haftalar kalmasına rağmen neden ayrı sınav yapılacağı şimdi açıklanıyor? Sınav yapacak okul isimleri bakanlık tarafından neden il il açıklanmıyor? Yüzde 1’lik dilime girmek akademik başarı için yeterli değil mi? Yaşamlarının en güzel dönemleri elemeye, rekabete dayalı bir sistem dayatılan çocuklara yeni bir eleme, rekabet aracı neden dayatılıyor?Yönetmelikte okul özel sınavı yazılı ve uygulamalı yapılabilir ifadesi yer alıyor. Bu araç öznel değerlendirmelere açık bir araç. Öznel değerlendirme araçları mülakatta olduğu gibi yeni eşitsizliklerin, adaletsizliklerin önünü açma riski taşımıyor mu? Ayrı sınav yapmanın gerekçesi pansiyon, kontenjan yetersizliği diye açıklanıyor. O halde neden yeterli pansiyon yapılmıyor, eğitime, okullara neden yeterli bütçe ayrılmıyor?"

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Bakan Tekin'in "Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmak gibi bir imkânımız yok" sözlerine tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Barış Uluocak, "Öğrencilerin barınması temel kamusal bir haktır. Sınavla öğrenci alan okullar için bu bir ihtiyaçtır ve her öğrencinin barınma talebini karşılamak devletin asli kamusal görevlerinden biridir. Bu sorunu kaynak ayırarak çözmek yerine barınma gibi temel bir hak için öğrencileri yarıştırmak kabul edilebilir bir yaklaşım değil" dedi.

Yaşanabilecek bir barınma sorununun öğrencileri istemedikleri okul ve okul türlerini tercih etmek zorunda bırakabileceği ihtimaline de dikkat çeken Uluocak, "Eğitim, barınma, ulaşım ve yemek gibi öğrencilerin en temel ihtiyaçları sözkonusu olduğunda sürekli olarak imkânsızlıklardan söz ediliyor ve bu talepler görmezden geliniyor. Bu durum ayrıca çok yoğun sınav stresi yaşayan öğrencilerin duygusal yüklerini ve endişelerini de artıran bir uygulama olacaktır" ifadelerini kullandı.