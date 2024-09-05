Değişim lafta kalmayacak

Haber Merkezi

CHP, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sembolik olarak Sivas’ta başlattı. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, CHP'nin iktidarın "tek ve en güçlü seçeneği" olduğunu söyleyerek, "İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

Kurultayda Özel'e önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın eşlik etti. MYK üyeleri, milletvekilleri, PM üyeleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da katıldığı kurultay açılışında, konuşma yapan CHP Lideri Özel, şunları söyledi:

“Biz bugün 105 yıl önce bu topraklarda Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza uzanan yolun en önemlilerinden birinin atıldığı Sivas'tayız. Ülkemizi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partimiz ülkemizi önce demokrasiyle sonra sosyal demokrasiyle tanıştırmıştır. Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış, bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'tan kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kuruluş felsefesinden sapmayan CHP, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin birinci partisidir.

31 Mart seçimlerinde partimizi Türkiye'nin birinci partisi yapan iradenin ta kendisiydi. 5 Kasım kurultayımızın sloganı değişimdi. Ancak bu değişimi sadece kişilere indirgemek bir haksızlık, vefasızlık yapmak olur. İhtiyacımız olan, bu değişimi başta partinin yazılı belgelerine yansıtarak, sürdürmek, devam ettirmek ve bu değişimin sonunda başararak sonuç almaktır. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda bu değişim talebinin altını doldurarak tüzüğümüzü daha da demokratikleştirecek, ardından partimizin iktidar programına evrilecek olan parti programımızı değiştirme aşamasına güçlü bir adım atacağız. Şimdiden kurultayımız için nisan ayından itibaren görüş ve önerileri toplamaya başladık.

Türkiye’nin birinci partisinin rakibi, artık diğer partiler değildir. Hedefimiz, yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38 oyu yüzde 50’nin üzerine çıkarmak için milletle daha güçlü bağlar kurmaktır. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkarmaktır. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Olmayacaktır. Milleti bölerek, ayrıştırarak iktidarda kalma dönemi kapanmak üzeredir. Çünkü onların karşısında artık, milletin hakkının yegâne savunucusu olan bir CHP, tüm renkleriyle Türkiye İttifakı vardır. Bugün Türkiye, artık gitmekte olan bir hükümetin neden olduğu ağır sıkıntılar içindedir. Emekliler, asgari ücretliler, üreticiler geçinemiyoruz diye feryat etmekte, sokakta, meydanda ses yükseltmektedir. Ancak biz, 'İktidar başarısız olursa biz iktidar oluruz' diye beklemiyoruz, beklemeyeceğiz. Biz iktidara milletin güvenini kazanarak, milletin rızasını alarak yürüyeceğiz.

ANKARA’YA DAVET

Yol haritamızı belirlemek, en demokratik tüzüğü yapmak, Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi tarif edeceğimiz program değişikliğini başlatmak üzere Sayın genel başkanlarımı, grup başkanvekillerimi, milletvekillerimi, PM üyelerimi, belediye başkanlarımı ve tüm kurultay delegelerimizi iktidar yürüyüşüne ilk adımı atmak üzere Ankara’ya davet ediyorum. Sizleri Ankara'ya davet ediyorum, kalkın Ankara'ya gidelim. Kalkın partimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapalım. İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor, Çankaya'da bir CHP'li Cumhurbaşkanı olana, bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Ankara'ya gidiyoruz, iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz."