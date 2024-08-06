Değişim tüzükle sürecek

CHP örgütünün 6-8 Eylül tarihlerinde toplanacak Tüzük Kurultayı'nın seçimli olması talebi bulunmadığı bildirildi. Kadın Kolları Kurultayı’nda da devam eden değişimin yeni tüzükle sürdürülmesi planlanıyor.

CHP, “Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan bir tüzük” hedefi doğrultusunda geri sayıma başladı. Bu kapsamda örgütlerden gelen görüşler çerçevesinde hazırlanan yeni tüzük önerisinde Genel Başkan’ın onayına bağlı olan ön seçimin şartsız uygulanması kural haline getirilecek.

Önseçime, “Belediye başkanlarının etkisinin aday üzerindeki etkisinin azaltılması” ve “Kazanamayacak adaya işaret etmesini” engellemek amacıyla kural getirileceği belirtildi. Tüzük değişikliği önerileri arasında milletvekilliği ve belediye başkanlığına dönem sınırı getirilmesinin öne çıktığı, bu konunun da kurultayın onayına sunulacağı kaydedildi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP kurmayları, tüzük değişikliği kurultayının Parti Meclisi’nden alınacak kararla değil, CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Kurultayın “Olağanüstü” olarak tanımlanmasının normal takvimi dışında gerçekleşmesinden kaynaklandığına dikkat çekilerek sosyal medya ve iktidara yakın medya organlarındaki, “Tüzük kurultayı seçimli kurultaya dönüştürülecek” iddialarının gerçeği yansıtmadığı da bildirildi. Örgütün seçimli kurultay talebi olmadığını savunan CHP yetkilileri, “Eğer böyle bir talep gelseydi değerlendirirdik. Tüzüğümüz, seçimli kurultay şartlarını düzenliyor” diyor.

Seçimli kurultay iddialarının, “CHP’de yönetim krizi” algısı oluşturmaya dönük olduğu değerlendiriliyor.

KADIN KOLLARINDA DEĞİŞİM

CHP’nin, “Katılımcı demokrasi” kapsamında dijital uygulamalara da ağırlık vereceği öğrenildi. Bu kapsamda, “CHP Mobil” uygulamasına yapılacak bir eklenti ile üyelerin partinin karar süreçlerinde daha etkili hale getirileceği aktarıldı. Yalnızca delege sistemine dayanan karar alma süreçlerinin demokrasinin kanallarını tıkadığı görüşünden hareketle “Kararların daha geniş katılımla alınmasını sağlayacak" bir mekanizma kurulacağı bildirildi. CHP Kadın Kolları’nda yaşanan değişim, parti genel merkezinde, “Kadın delegeler de değişimden yana net bir tavır koydu” şeklinde yorumlanıyor. CHP Milletvekili Asu Kaya’nın, Aylin Nazlıaka karşısındaki başarısının CHP’deki değişimin devam ettiğine işaret ettiği belirtiliyor.

ÖZEL’İN GÜNEYDOĞU GEZİSİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel 20 Ağustos’tan sonra bazı Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret edecek. Özel'in Diyarbakır, Batman, Mardin ve Gaziantep'e gidecek.