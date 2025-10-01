Değişim vakti geldi

Politika Servisi

Ülkeyi yönetme kabiliyetini yitiren tek adam rejimi, toplumun geniş kesimlerini de ikna edemiyor. Kamuoyu araştırmalarına yansıyan verilere göre halkın rejime karşı pozisyonu her geçen gün daha fazla netleşiyor.

Ekonomik kriz, yolsuzluklar, geleceksizlik gibi ülkenin başat sorunları karşısında çaresiz kalan iktidarın toplumsal yaşama olan müdahalesi de halkın öfkesinin büyümesine yol açıyor.

Son olarak yayınlanan bir karikatürden dolayı Leman Dergisi yöneticilerinin evleri basılarak tutuklanmaları, Mabel Matiz’in şarkı sözünden dolayı gözaltına alınması, YouTube kanalında program yapan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün tutuklanmaları, Manifest grubu üyelerinin teşhircilik gerekçesiyle gözaltına alınmaları gibi birçok olay da yurttaşın yaşam biçimine yapılan müdahaleleri ortaya koydu.

Aksoy Araştırma’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de toplumun sadece yüzde 19’u yaşam biçimine müdahale olmadığını düşünüyor. Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, “Bu demek oluyor ki toplumun yüzde 81’i yaşam biçimine müdahale edildiğini düşünüyor. Bana göre çok haklı” dedi.

YAŞAM BİÇİMİ TEHDİT ALTINDA

Aksoy, “Geçmişte, İstanbul Üniversitesi özelinden yola çıkarak ikna odaları anlatısı vardı mevcut iktidarın. Şimdi artık adliye koridorları ile nezarethaneler ikna odalarına dönüşmüş durumda” dedi.

Aksoy, “Bir tivit attığınızda Emniyet’e çağrılıyorsunuz veya cezanın peşin verilmesi durumuna dönüşerek tutuklanıyorsunuz. Dolayısıyla geçmişte iktidar itiraz ettiği uygulamayı şimdi kendisi yaratmış durumda. Türkiye, sadece bir kültürün yaşanmasına izin verildiği bir iklime doğru koşmaktadır şu anda. Dolasıyla yaşam biçimi net olarak tehdit altındadır” ifadelerine yer verdi.

Area Araştırmanın ‘Türkiye siyasi gündem araştırması’ raporuna da halkın rejime karşı öfkesi yansıdı. 24- 30 Eylül 2025 tarihileri arasında 26 ilde 2 bin kişi ile yapılan araştırmaya göre halkın talebi tek adam rejiminin değişmesi yönünde.

Yurttaşların ‘Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verdiği yanıtlara göre kararsızlar dağıtıldığında CHP yüzde 32,3 ile birinci sırada yer alırken AKP yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı kaldı. MHP’nin oy oranı yüzde 9 olarak ölçülürken AKP-MHP ittifakı yüzde 39,8’de kalmış vaziyette.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU DEĞİŞİMDEN YANA

Araştırmada yer alan ‘Sizce Türkiye’nin yönetim sistemi ne olmalıdır?’ sorusuna ise katılımcıların yüzde 56,8’i parlamenter sisteme dönmek istediklerini belirtti.

MHP SEÇMENİNİN 3’TE 1’İ REJİMDEN RAHATSIZ

Bu oran içerisinde rejim ortağı olan MHP’de seçmenin tavrı ise dikkat çekti. Rejim içerisinde AKP seçmeninin yüzde 11’i ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni doğru bulmazken MHP seçmeninde bu oran yüzde 34,7’ye çıktı. MHP seçmeninin yüzde 23,9’u ise AKP’den kopmaları gerektiğini belirtti.

İKTİDARIN SALDIRILARI MEŞRU DEĞİL

Öte yandan Saray yönetimi, muhalefetsiz bir ülke hayaliyle saldırılarını sürdürürken muhalefetin yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına inananların oranı %38,4’te kaldı.

Kasım 2023’te yapılan CHP kurultayı için açılan iptal davası ile ilgili; şaibe olduğunu ve kurultayın iptal edilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı ise %30,3 olarak ölçüldü.

Halkın büyük bir kesimi Kurultay’ın meşru olduğu ve yönetimin devam etmesi gerektiğini belirtti.