Değişimin anahtarı sosyal belediyecilik ve kadınlar

Yerel seçimde değişim rüzgârının en güçlü estiği illerden biri Denizli oldu. İkinci kez seçilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sosyal belediyecilik anlayışımız ve kadınlar değişimin tetikleyicisi oldu” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde iktidarın en büyük yıkım yaşadığı büyükşehirlerden biri de Denizli oldu. İkisi merkez olmak üzere 19 ilçesi bulunan Denizli’de AKP’nin elinde üç ilçe belediyesi kalırken CHP, iki merkez ilçe ve büyükşehir belediyesi dahil olmak üzere toplam 15 belediyede seçimi kazandı. Bir ilçe belediyesi ise YRP’ye geçti. Aslında Denizli’de 2017 Referandumu’ndan 2019 yerel seçimine, 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinden 31 Mart’a uzanan bir değişim rüzgarı yaşanıyor.

Aynı zamanda bir tekstil, sanayi ve turizm kenti olan Denizli’nin merkez ilçelerinden Merkezefendi Belediyesi’nin ikinci dönem Belediye Başkanı seçilen Şeniz Doğan ile bu değişimi ve projelerini konuştuk.

EKONOMİK KRİZ VE ARTAN BASKILAR ETKEN

31 Mart’tan önce de Denizli’de uzun süre bir değişim rüzgarı esiyordu. Son yerel seçimde ise iktidarın elinde sadece 3 ilçe belediyesi kaldı. Siz bu değişimi neye bağlıyorsunuz?

Denizli aslında demokrasiye, cumhuriyet değerlerine, değişime açık bir il. Bunu siyasetin içinde de fark ettik. Modern, çağdaş, aynı zamanda da bir sanayi ili Denizli. Özellikle Merkezefendi bir sanayi ilçesi. Tabii sanayinin olmasına bağlı çalışan sayısı fazla, özellikle kadın istihdamının fazla olması ihracat rakamlarının büyük olması gibi pek çok şey Denizli’yi avantajlı bir il haline getiriyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik krizle birlikte metropol şehirlerde olduğu gibi Anadolu şehirlerinde de yaşam artık çok zorlaştı. Ben 2019’da Merkezefendi Belediye Başkanı olarak seçildiğimde İstanbul, Ankara alınmıştı. Bir değişim başlamıştı. Bizim meclis çoğunluğumuz da vardı. Bir kapı açtık burada.

Beş yıl boyunca Merkezefendi hatta bütün Denizlili hemşerilerimize çok güzel bir diyalog oluştu. 2019 yılında göreve başladığımızda daha biraz şartlar iyiydi ama her geçen gün ekonomik krizi hissediyorduk. Fakat 2021’in yarısından sonra şartlar çok değişti. Pandemi, ekonomik kriz derken işveren açısından da çalışan açısından da artık şartlar çok zorlaşmıştı. Denizli bir tekstil kenti, ihracatı yüksek bir kent, o pazarı daraldı. Maliyetler çok yükseldi. Bugün enerji maliyetleri, ücret maliyetleri, ham madde maliyetleri artık çok yüksek boyutlarda. Bunun yanı sıra artan ev kiraları, mutfak masrafları, okulların servis ücretleri yani ekonomik sıkıntılar değişimin temel tetikleyici etkeni oldu. Tabi ekonominin yanı sıra artan baskılar, hukuksuzluklar, demokrasiye yapılan müdahaleler, konser ve festival yasakları, gerici baskılar da bu değişim talebini güçlendirdi.

SOSYAL PROJELER ÖNCELİĞİMİZ OLDU

2019’da Merkezefendi’yi alarak Denizli’de bir kırılma yaratmıştınız. 31 Mart’ta ikinci kez belediye başkanı seçildiniz. Neler yaptınız bu süreçte?

2019’da seçildiğimizde çok dikkatli olmaya çalıştık. O dönem ittifakın desteğini de almıştım. Elbette her şey bir anda değişmiyor. Çok farklı siyasi görüşten olan insanlardan da oy aldık. Özellikle de kadınlardan çok ciddi bir destek alıyoruz. Gençlerden çok ciddi bir destek alıyoruz. 2019’dan itibaren herkesin hakkına saygı duyan bir dönüşüm içerisine girdik. Halkın bizi tanımasını sağladık, yaptığımız kreşlerle, sosyal yardımlarla, alzheimer merkeziyle sosyal demokrat belediyecilik anlayışını uygulamaya geçirdik. Merkezefendi’de 20 Halk Ekmek büfesi kurduk. Engellemelerle karşılaştık. Okullarda çocuklar beslenemez hale gelmişti, onlara beslenme yardımında bulunduk. 31 Mart seçiminde yüzde 58 yakın bir oyla seçimi yeniden kazandık. Yaptığımız sosyal yardımlar son seçim döneminde doğru bir iş yaptığımızı bize gösterdi.

KADINLARI İSTİHDAM ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Bir kadın belediye başkanı olarak bilhassa kadınlardan destek aldığınız söylediniz. Kadınlara dair projelerinizi biraz açar mısınız?

Evet kadınlar benim gerçekten önceliğim. Elbette yıllar sonra Denizli gibi bir merkezde kadın bir başkan var. Tabii ki de ben bunun yolunu açmalıyım. Bu farklılığı burada yaratmam gerekiyordu ve yaratmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte çok uğraştık. İşe bu kreşlerle başladık, iş edindirme kurslarıyla devam ettik. El emeği festivallerimiz var, kurslarımız oluyor, kadınlar kursa geliyor, bir sanat merkezimiz var. Orada buluşuyorlar, kadınlar oraya geliyor. Mahallemizin yapısına göre oralarda kurslar açıyoruz. Sadece kurs değildi amacımız. Burada kadını evden dışarı çıkarmaktı. Ancak tabii ki de bir işi edinsin istedik. E-ticaretin içine soktuk kadınlarımızı. Avrupa’ya ciddi anlamda satış yapan kadınlarla birlikteyiz. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le burada bir iş birliği yaptık. Merkez Çarşı diye bir projemiz var, Trendyol tarzı bir çarşı. Bazı kadınlarımızı buradan ciddi anlamda satışlar yapıyor. Artık bizim Kadın kooperatifi Denizli genelinde hep bilinen, tanınan ve tercih edilen bir yer haline geldi. Bu dönem kooperatifimize çok talep var. Daha da genişletmeye gayret edeceğiz.