Değişmeyen tek talep adalet!

Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 3 senede yakınlarını kaybedenlerin adalet arayışı son bulmadı. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği felaketin ardından yıkılan binaların müteahhitler hedefe konulurken denetim görevini yerine getirmeyen, imar aflarıyla çürük binaları meşrulaştıran kamu görevlileri korundu. Bu süreçte hiçbir yetkili sorumluluk alıp istifa etmedi, imar afları ve denetimsizlik görmezden gelinirken AKP’li yöneticiler sessizliğe gömüldü. Dönemin Çevre Bakanı olan ve depremin ardından koltuğa yeniden oturtulan Murat Kurum ise icraatlarını sürdürdü.

Depremde yakınlarını kaybedenler, sorumluların en ağır cezayı almasını isterken, sağ kurtulanlar da “rezerv alan” ve “acele kamulaştırma” uygulamalarıyla talan ve yağmaya açılmak istenen topraklarını kaybetmemek için mücadele etti. Bölge halkı, barınma ve mülkiyet hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak felaketin ardından ikinci kez mağdur edilmek istemediklerini dile getirdi. Yurttaşların değişmeyen tek talebi adalet oldu.

∗∗∗

MARMARA DEPREMİ GİBİ ZAMANAŞIMI DENİLMESİN

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yıkılan binalara ilişkin açılan davalar görülmeye devam ediyor. 3 sene geçmesine karşın hâlâ hazırlanmayan iddianameler, bilirkişi raporları var. Yargı süreçlerinde ise kamu görevlileri çoğu zaman korunuyor, verilen cezalar ise eksiklikleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan bu süreçte, birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar hâlâ aranıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, depremin 1000’inci günü olan 1 Kasım 2025’te paylaştığı verilere göre 11 kentte toplam 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması başlatıldı. Bu kişilerden 148’i tutuklu, 60’ı hükümözlü, 208’i ise tutuksuz yargılanıyor. 837 soruşturma dosyası bulunuyor. Depremlerle ilgili 1 Kasım’a kadar 2 bin 591 ceza davası açılırken, 986 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İdari yargıda ise bölgede toplam 116 bin 696 dava açıldı. Bu davaların 83 bin 321’inde ilk derece mahkemeleri kararını verdi. 26 bin 493 dosya istinafa taşınırken, 19 bin 592 dosya Bölge İdare Mahkemesi’nde karara bağlandı. İdari yargıda 40 bin 270 dosya derdest durumda.

Depremzedeler sorumluların olası kastla yargılanmasını isterken avukatlar ise sürecin işleyişine tepki gösteriyor.

Afette yerle bir olan Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybeden ve birçok deprem dosyasının avukatı Gülsüm Özdoğru, şunları söylüyor: “Özellikle kamu görevlileri yönünden zamanaşımına uğrayacağı yönünde ciddi endişemiz var. 3 sene geçti ve daha soruşturma izni bile verilmedi. Bugün soruşturma başlatılsa, 6 ay da bu süreç devam etse yine uzun bir süreç peşinden devam ediyor. İtiraz süreçleri oluyor. Yargılama süreçleri başlıyor, ilk derece mahkeme en iyi ihtimalle 1 sene sürüyor. Sonra İstinaf’a gitse 6 ay- 1 yıl orası sürüyor. Sonra temyiz süresi var. Umarım bu süreçte Marmara depreminde olduğu gibi zamanaşımı demezler. Bilirkişi raporlarına rağmen kamu görevlileri cezalandırılmıyor. Asrın felaketi diye ifade edilen dosyada daha soruşturma aşamasına geçilemiyor. Kamu görevlileri; müteahhit, inşaat mühendisi gibi asıl sanıklardan daha kusurlular. Bir kere ellerinde devlet gücü var ve biz onlara güveniyoruz. Ama günün sonunda yargılamalarda onların sadece imza attığını görüyoruz. Hiç denetim yapmamış, kiminin de denetim yükümlülüğü de yokmuş. Biz duruşma salonlarından ‘Adalet yerini buldu’ diyerek çıkmak istiyoruz. Bilinçli taksirle suçundan yargılanıyorlar, biz olası kasttan ceza almalarını istiyoruz.”

TAHLİYE EDİLENLER VAR!

Bazı deprem davalarında son 3 yılda yaşanan gelişmeler şöyle:

• Adıyaman: 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İ­sias Hotel davasında otel sahibi Ahmet Bozkurt 18 yıl 5 ay 7 gün, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt 17 yıl 4 ay 28 gün ve mimar Erdem Yılmaz 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası aldı; iki sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Kamu görevlileri hakkında açılan davada ise dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış’a, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı’ya ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a, 10'ar yıl hapis cezası verildi.

• Malatya: 8 kişinin can verdiği Güner Sitesi davasında, müteahhitler Erdal Ertuğrul ve Mehmet Emin Güneş ile statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci 12 yıl 6 ay, dört belediye görevlisi ise 8 yıl 10'ar ay hapis cezası aldı.

• Adana: 63 kişiye mezar olan Tutar Apartmanı davasında, tutuklu 3 sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

• Osmaniye: 05 kişinin yaşamını yitirdiği Osmaniye Bilge Sitesi davasında, eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile imar çalışanı Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesuller Ayhan Gedik ile Haluk Koç hakkında 21'er yıl hapis cezası verildi. Kadir Kara, yargılama sürecinde önce tutuklandı ancak daha sonra tahliye edildi. Kara’nın, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

• Hatay: 219 kişinin öldüğü Atilla Eren Apartmanı, 269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans, yaklaşık 600 kişinin öldüğü 600 Evler Sitesi başta olmak üzere onlarca dava görülmeye devam ediyor.

• Maraş: Saray Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin davada sanıklara 2 yıl 11 ay ile 4 yıl 8 ay arasında hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların geçmişleri ve kişilikleri gerekçesiyle “iyi hal” indirimi uyguladı, adli kontrolün sürmesine hükmetti.

• Diyarbakır: 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı’nın davasında müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Meşe sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

∗∗∗

TALANI DA KONUTU DA AYNI ANDA YAPIYORLAR

Sağ kalan depremzedeler ise topraklarının talan ve yağmaya açılmasına karşı direniyor. “Rezerv alan” ve “acele kamulaştırma” uygulamalarıyla ellerinden alınmak istenen mülklerini korumak için sokaklara çıkıyor, hak arayışını kararlılıkla sürdürüyorlar. Bölge halkı, barınma ve mülkiyet hakkının anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, felaketin ardından ikinci kez mağdur edilmek istemediklerini dile getiriyor. Şafak operasyonlarıyla topraklarına girilmeye çalışıldığında yurttaşlar dava açıyor ve haklarını mahkeme salonlarında da savunuyor.

Hatay Barosu’ndan depremzedelerin avukatı Ecevit Alkan, yargı süreçleriyle ilgili şunları söylüyor: “Yönetmeliklerde sürekli bir değişiklik yapılıyor ve bu durum halkın kafasını karıştırıyor. Depremden sonra şehirleri sağlam zeminlere taşıyacaklarını söylediler. Hatay’da dağ yamaçlarındaki tarım arazilerine taşıdılar. Ama dedikleri gibi olmadı ve 2 tane Hatay yapıyorlar. Hem dağ eteklerinde hem de eski yerinde. Bir ihtiyaç yokken tarım arazilerini yok etmenin bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla ihtiyaçtan fazla bir üretim aşamasındalar. Planlama ihtiyaçtan fazla yapılmış durumda. Bir talan süreci yaşanıyor. Hem tarım arazilerine giriliyor hem de ucuza alınıyor. Yurttaşlar ellerindeki arazilerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Binaları üstünkörü yaptılar ama oturulacak gibi değil. Depremin 3’üncü yılında birçok insanın kurada adı çıkmasına rağmen belki de evlerinin teslim edilmesi en az 2 yılı daha bulabilir. Depremden 5 sene sonra dahi evsiz insanlar olacak. İhtiyaçlar uygun şekilde planlanmadı. Her şeyi aynı anda yapmak istediler. Talanı, yağmayı, depremzedeye bina yapmayı aynı zamanda yaptıkları için hiçbiri olmadı ve vatandaş elindeki üretim yerlerini de kaybetti.”

∗∗∗

YAĞMAYA ODAKLANDILAR

Türkiye'nin yaşadığı en yıkıcı deprem sırasında imar faaliyetlerinden sorumlu olan en yetkili isim Murat Kurum'du. Deprem bilimcilerin uyarılarına rağmen 6 Şubat depremlerinden etkileneceği bilinen illere yönelik Kurum döneminde yapı stokunu iyileştirmeyi hedefleyen bir çalışma yapılmadı. Tüm bunlar yetmez gibi yıllar sonra ödüllendirilir gibi yeniden göreve getirilen Kurum, bu kez kentleri yeniden inşa etme konusunda başarısız oldu. İktidar tarafından 1 sene içinde teslim edileceği sözü verilen konutların büyük bir kısmı hâlâ teslim edilmedi.

Murat Kurum

Depremden sonra yıkılan kentleri gezen Kurum, “Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşüm yapmayacağız” dese de verdiği sözü tutmadı. Afetzedelerin açtıkları davalar devam ederken rezerv alanda bulunan konutlar birer birer yıkıldı. Bu süreçte ne Kurum ne de Bakanlık yetkilileri sorumluluk alıp istifa edip görevinden ayrılmadı. Şehirler yeniden ayağa kaldırma süreçleri de ciddi sorunlarla devam etti. Altyapı ve çeşitli sorunlar bir yana konut yapımı için seçilen yerler dere yatakları ve zemini sağlam olmayan yerler oldu. Kurum tüm şikayetlere karşı sessizliğini korudu.