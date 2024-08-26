Deist ne demek? Deizm nedir? Kimlere deist denir? Deist kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

Türkiye'de din tartışmalarında deist ve deizm kelimeleri son dönemde oldukça popüler oldu. Deist kime denir sorusu sıklıkla merak ediliyor.

DEİST NE DEMEK?

Deist kelimesi Fransızca déiste sözcüğünden gelir. Deist kelimesinin TDK Sözlük anlamı deizm yanlısı (kişi) demektir. Bu yüzden deizm kelimesinin anlamına bakmak gerekir.

DEİZM NE DEMEK?

Deizm kelimesi Fransızca déisme sözcüğünden gelir.

Deizm ne demek sorusuna deizmin TDK Sözlük anlamı şöyledir: "Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden görüş"

DEİSTLER ALLAH'A İNANIR MI? DEİST NEYE İNANIR?

Deist felsefeye göre Tanrı inancı reddedilmez fakat tanrı sadece evrenin yaratılmasından sorumludur. Dolayısıyla Tanrı evrene vahiy indirmez, müdahale etmez, evrende mucizelerini göstermez. Deizmde mantığın insanlara doğruları göstereceğine inanılır.

TÜRKİYE'DEKİ DEİST SAYISI NEDİR?

Çeşitli kamuoyun araştırmalarında Türkiye'deki deist sayısı yüzde 3 ila 6 arasında değişkenlik göstermektedir.