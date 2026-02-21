Dekan, üniversiteyi aile şirketine çevirmiş

Düzce Üniversitesi’nde 2004 yılından beri çalışan ve 10 yıl Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapan Prof. Resul Kara’nın 2020’de Mühendislik Fakültesine dekan olarak atanmasının ardından neredeyse tüm çekirdek ailesini akademik kadroya dahil ettiği ortaya çıktı.

ÖNCE BABA, SONRA KIZI

Nefes'ten İlke Çıtır'ın haberine göre Dekan Kara’nın büyük kızı Fatma Betül Kara Ardaç, 2016 yılında lisans öğrencisi olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne başladı.

Dört yıllık eğitiminin ardından mezun olan Ardaç, 2020 yılında aynı üniversitede yüksek lisansa başladı ve babası Kara’nın fakülteye dekan olarak atanmasının ardından 2021’de araştırma görevlisi olarak bölümde çalışmaya başladı.

Bu pozisyonda dört yıl görev yapan Fatma Betül Kara Ardaç, 2025’in Mayıs ayında da doktoraya başladı. Ardaç, aynı yılın Aralık ayından beri Doktor Öğretim Üyesi olarak bölümde görev yapıyor.

KÜÇÜK KIZ DA ÜNİVERSİTEDE

Dekan Kara’nın küçük kızı Büşra Zeynep Kara ise 2022’de üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmasının ardından iki ay sonra aynı üniversitede yüksek lisansa başladı ve 2024’te mezun oldu.

DAMADI DA UNUTMADI

Dekan Kara’nın damadı Hüseyin Avni Ardaç ise Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bölümünden 2018’de yüksek lisans öğrencisi olarak mezun oldu.

Ardından Ardaç, kayınpederi Kara’nın başkanlığı döneminde, 2019 yılında Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Yazılım Geliştirme biriminde göreve başladı. Hüseyin Avni Ardaç halen bu görevde bulunuyor.

ATAMALARA NE DEDİ?

İddialara yanıt veren Kara, kızı Fatma Betül Kara Ardaç’ın 2021’in Ekim ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladığını iki ayın ardından da araştırma görevlisi olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesine geldiğini söyledi. Dekan Kara, damadının görevi ile ilgili olarak da kızı ile evlenmeden önce 2019 yılında Düzce Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Yazılım Geliştirme biriminde göreve başladığını söyledi.