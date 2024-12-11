Dekan yardımcısı öğrenciye saldırdı

Önceki Sağlık Bakanı AKP’li Fahrettin Koca’nın kurduğu Medipol Üniversitesi’nde yaşanan bir olay yargıya taşındı. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi, okulda Dekan Yardımcısı B.U.Ş. tarafından darbedildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Öğrenci, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, “19 Kasım günü saat 13.00 sıralarında Medipol Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’ndeki C Blokun ikinci katındaki yangın merdivenlerinde kız arkadaşımla oturduğumuz esnada bir başka fakültenin Dekan Yardımcısı olduğunu öğrendiğim B.U.Ş. isimli şahıs bu alanda sigara içeceğini söyleyerek bizim ayrılmamızı istedi. Kalkacağım esnada kaçıncı katta olduğumuzu kendisine sordum, bu esnada kolumdan sıkı bir şekilde tutarak başımı duvarda yer alan levhaya doğru tuttu. Neden kolumu sıktığımı sorduğumda ‘Ne diyorsun lan sen’ şeklinde hakaretlerde bulundu” dedi.

Öğrenci yaşadıklarını da şu şekilde anlattı: “Kim olduğunu sorduğumda eliyle boynumu sıkarak Dekan Yardımcısı olduğunu söyledi ve boynumu sıkar vaziyette ittirerek duvara çarpmamı sağladı. Boynumdan sıkar vaziyette yangın merdiveninin üst katına kadar sürükledi. Sağ ayağım burkuldu, ‘Git kime şikâyet edersen et, istersen polise git, ben Dekan Yardımcısıyım bana kimse bir şey yapamaz’ dedi. Olayı gören başka öğrenciler oldu. Beni darbeden, hakaret ve tehditlerde bulunanın Dekan Yardımcısı’ndan şikâyetçiyim.”