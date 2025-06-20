Dekanlar iyi yemiş!

AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yine tartışma yaratacak harcamalara imza attı. Borç batağında olduğu bilinen Büyükşehir Belediyesi, hem rektör ve dekanlara yüz binlerce liralık yemek ısmarladı hem de ismi açıklanmayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konaklama parasını ödedi.

Büyükşehir Belediyesi 29 Nisan 2025 tarihinde, “2025 Yılı Rektörler ve Dekanlar Buluşması Yemek Hizmeti” açıklamasıyla 775 bin TL’lik harcamaya imza attı.

Belediye, 25 Şubat 2025’te ise “Sivil Toplum Kuruluşları Lisansüstü Eğitim Zirvesi İçin Konaklama Hizmeti Alımı” açıklamasıyla da 780 bin TL’lik ödeme gerçekleştirdi. Her iki hizmet alımı da doğrudan temin yöntemiyle yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin önceki dönem CHP Meclis Üyesi Uğur Kalkan yaptığı açıklamada, yüz binlerce liralık harcamalara tepki göstererek şunları söyledi:

“AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden birisi. Gerek Büyükşehir gerek Gaski gerekse de diğer iştirakler tefecilerin eline düşmüş gibi faiz ödüyorlar. Bir yandan bu varken öte yandan da herhangi bir tasarrufa gitmiyorlar. Rektör ve dekanlar toplantısı için 775 bin TL, Lisansüstü Eğitim Zirvesi için de 780 bin Lira harcama yapmışlar. Toplamı 1,5 milyon Lira’nın üzerinde. 45 gün önce bu sivil toplum kuruluşlarının kim olduğunu sorduğum CİMER başvurusuna bir yanıt veremediler.”

‘TASARRUFA BURADAN BAŞLAYIN’

“Milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor” diyen CHP’li Kalkan sözlerini şöyle tamamladı:

“Vatandaş bu çileyi çekerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkanı ve yetkilileri bu durumu umursamıyor bile. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında konuştukları zaman çok güzel masal anlatıyorlar. Bu yetkililerin gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiş hatta geçmiştir bile. AKP iktidarı gerçek anlamda tasarruf tedbiri uygulamak istiyorsa en başta gelip Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden başlamalıdır. Buranın üzerine durmayıp halen tasarruf tedbiri diyorlarsa bu ifadeler sözde kalmaktan bir adım öteye gidemez.”