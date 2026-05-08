Dekolonize Film Günleri Atlas Sineması’nda

World Decolonization Forum 2026 kapsamında düzenlenen Dekolonize Film Günleri, 13–14 Mayıs günlerinde Atlas Sineması’nda ücretsiz katılıma açık olarak sinema severlerle buluşuyor.

Seçki, farklı coğrafyalardan ve dönemlerden köklü bir perspektif sunarak izleyicinin geçmişteki sömürge pratikleri ile bugünün ekonomik, kültürel ve dijital sahiplenme biçimleri arasında eleştirel bağlar kurmasını amaçlıyor.

Etkinlikte gerçekleştirilecek 8 film gösterimi ve yönetmen katılımlı panel, sinemayı yalnızca izlenen değil, aynı zamanda düşünsel olarak tartışmaya açılan bir alan olarak konumlandırıyor.