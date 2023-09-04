Delege seçiminde rekabet hızlanacak

CHP’de başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il kongreleri hazırlığı hız kazandı. Rekabet, kurultay delegeleri belirlenirken zirveye ulaşacak.

Haber Merkezi

CHP’de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlatılan değişim süreci kapsamında kongreler takvimi işletilmeye devam ediyor. Haftalar önce başlayan ilçe kongrelerinde süreç, bu hafta bitiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de dün tamamlanan ilçe kongrelerinde, hem Genel Merkez destekçileri, hem de değişim isteyenler ciddi oranda delegeye ulaştı. Edinilen bilgiye göre Genel Merkez, ezici bir üstünlükte olmasa da tüm ülkede delege sayısında önde. Ancak asıl kritik delege seçimleri, ay ortasında başlayacak il kongrelerinde yapılacak. Bu kongrelerde hem yeni il yönetimleri hem de kurultay delegeleri belirlenecek. Büyük kurultayda İstanbul 196, Ankara 72 ve İzmir 56 delege ile temsil edilecek. CHP Ankara örgütlerinde ilçe kongreleri Pursaklar, Sincan ve Evren ilçe kongrelerinin ardından tamamlandı. İstanbul’da son kongreler Güngören ve Şile ilçelerinde yapıldı. İzmir’de ise kongreler geçen hafta son buldu.

Önce mahalle delegeleri daha sonra ise ilçe ve il delegelerinin belirlenmesi ile şekillenen süreçte, bazı bölgelerde hem Genel Merkez hem de değişim isteyen ekiplerin destekledikleri isimlerden önde gelenlerin seçilemedikleri öğrenildi. Edinilen bilgiye göre özellikle Genel Merkez yönetiminin delege ya da yönetim olarak seçilmesine kesin gözüyle baktığı bazı isimler, bu görevlere seçilemedi. Genel Merkez’in en çok İstanbul’da bu durumu yaşadığı, İzmir ve Ankara’da ise İstanbul’a göre daha rahat bir durumda olduğu kaydedildi. Yaklaşan il kongreleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önemli kentlerin yönetimleri ile bir araya gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu hem Ankara hem de İzmir’in il ve ilçe yönetimleri ile yaptığı toplantıda, yeni dönemi ele aldı, il kongrelerinin “gerilimden uzak” yapılmasını istedi. Bu kongrelerde belirlenecek delegeler, kurultayda hem genel başkanı hem de Parti Meclisi’ni seçecek. Bu nedenle değişimciler ve Genel Merkez destekçileri, en önemli girişimlere il kongrelerinde başvuracak.