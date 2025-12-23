‘Deli Dolu’dan mizah ve müziğin büyüsüne davet

Düzgün KARABULUT

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sahneleyeceği ‘Deli Dolu’ opereti ile sanatseverler, mizah ve müziğin büyüsüne davet ediliyor. Eser, bugün ve 9, 13, 16 Ocak 2026 tarihlerinde, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Cumhuriyetin dönüşüm rüzgârları ve Atatürk’ün çağdaşlaşma vizyonu ışığında şekillenen, Cemal Reşit Rey’in müziği ve Ekrem Reşit Rey’in metniyle hayat bulan Deli Dolu, operet dünyasında özel bir yere sahip eserlerden biri.

Ana fikri iki yüzlülük olan eserde, eğlenceli bir konu ele alınsa da, eserin en önemli ve acı tarafı metnin realist ögeleri bir araya getirmesidir. Eserin başkahramanının etrafında dönen riyakarlık, samimiyetsizlik ve sözde kalmış aile bağlarının ortaya konması ile işlenen dramaturjik yapısı ile, Rey kardeşlerin en önemli operetlerinden biridir “Deli Dolu”. Cemal Reşit Rey’in bestelediği neşeli melodiler ve Ekrem Reşit Rey’in yazdığı yaratıcı bir hikâye ile dolu olan bu eğlenceli operet, hem karakterleriyle hem de müzikal yapısıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.