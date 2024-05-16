‘Deli Dumrul’ tarifeleri zamlandı

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yüzde 60’a varan oranlarda zam yapıldı. Boğaz köprülerinden geçiş 24 TL, Osmangazi Köprüsü 399 TL, Çanakkale Köprüsü 419 TL oldu. İstanbul-İzmir otoyol ücreti 984 TL'ye yükseldi.

Ekonomi Servisi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı. 2024 yılının ilk beş ayında yapılan zam oranı yüzde 181,6'u buldu.

KGM'nin açıklamasına göre, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücretine yüzde 60 zam yapılarak 15 TL'den 24 TL'ye çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Çanakkale Köprüsü 295 TL'den 419 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye yükseltildi. Ankara-Niğde Otoyolu otomobil geçiş ücreti 210 TL'den 295 TL'ye, Malkara-Çanakkale Otoyolu geçiş ücreti 410 TL'den 579 TL'ye yükseldi. İstanbul-Ankara Otoyolu geçiş ücreti 134 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu 984 TL olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamları savunurken "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zammın enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan olacağını öngördüklerini belirtti.

ENFLASYONU ARTIRIR

Zamları sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Genel Başkanı Yalçın Karatepe, "Yılbaşında yapılan yüzde 76 zamdan sonra bugün yapılan yüzde 60'lık zam ile birlikte 2024 yılının ilk beş ayında yapılan toplam zam yüzde 181,6 oldu. Siz hiç bu oranda bir enflasyon verisi gördünüz mü? İktidar kendi belirlediği fiyatlara zam yaparak enflasyonu artırıyor sonra bu yüksek enflasyona bakarak 'ücret artışları enflasyona yol açıyor, ücretlerin baskılanması lazım' diyor" ifadelerini kullandı.