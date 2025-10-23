Deli Dumrul vergisi geliyor

Yaklaşık 300 milyar TL’lik gelir öngörülen 36 maddelik torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. 16 kanunda değişiklik içeren yasa teklifi, toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiren vergi, sosyal güvenlik ve harç düzenlemeleri içeriyor.

AKP tarafından hazırlanan ve kira gelirlerinden vergi alınmasını, SGK borçlarının maaşlardan kesilmesini, genel aydınlatma giderlerinde yerel yönetimlerin payının artırılmasını öngören teklife muhalefet tepki gösterdi.

Komisyonda görüşmeler başlamadan önce CHP grubu, üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının yer aldığı “Deli Dumrul vergisi” yazılı dövizlerle kanun teklifini protesto etti.

Toplantı öncesi CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin bütçe öncesi sıkışık bir takvimde, kamuoyunda tartışılmadan görüşülmesinin doğru olmadığını söyledi. Ağbaba, “Deli Dumrul, geçenden 5 lira, geçmeyenden de 10 lira alıyordu. Bunlar öncelikle milleti dolandırıcı sayıyorlar, kendileri gibi. Kuyumcudan, doktordan, emlakçıdan, tüm meslek gruplarından peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki, ‘Siz vergi vermiyorsunuz. Baştan haraç alalım.’ Tam bir dolandırıcılık vergisi bu. Milleti kendileri gibi dolandırıcı sanıyorlar” dedi.

Ağbaba, “Bu teklifte emekliler dışında kira gelirine uygulanan istisna kaldırılıyor. Asgari ücretli var, bunlar ne yapacak? Kiraların uzaya çıktığı bir dönemde kiraları daha da artıracak işler yapıyorsunuz” diyerek teklifte yer alan kira düzenlemesine tepki gösterdi.

Hazine’nin borçlanma limitinin artırılması maddesine değinen Ağbaba, “Dünyanın en yüksek faiziyle bütçe açığından fazla borçlanarak para biriktirecekmişsiniz. 19 Mart darbesi sonrasında kaybettiğiniz para 60 milyar dolar. Hukukun olmadığı yerde ekonomi düzelir mi?” diye sordu.

CHP’li Ümit Özlale ise “2022'den beri son üç senedir iş yeri sayısı yerinde sayıyor. Gelecek olan torba yasa iş yerinin yükümlülüklerini azaltıp yeni mezunlarımıza istihdam sağlayacak mı? Ben bu torbaya baktığımızda tam tersini görüyorum” diye konuştu.

HALKIN CEBİNE HORTUM

Torba yasa teklifiyle mesken kira gelirlerine yönelik istisna sınırlandırılıyor. 2024 yılında 1 milyon 985 bin 950 mükellef bu istisnadan yararlandı. Düzenlemenin ardından sayının 500 binin altına düşmesi bekleniyor. 2026 yılında elde edilen gelirlere uygulanması öngörüldüğünden, 2027 yılı için bugünkü verilere göre yaklaşık 22 milyar lira gelir etkisi bekleniyor.

Bir başka düzenlemeyle kiraya verilen konutlar için alınan krediler nedeniyle ödenen kredi faizlerinin gider yazılması imkânı kaldırılıyor. Bu düzenlemeden 1,6 milyar lira gelir geleceği tahmin ediliyor.

Askerlik, doğum, doktora, usta öğreticilik gibi SGK borçlanmalarında prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılıyor. Etki analizine göre, bu yolla 2,9 milyar TL’lik GSS prim borcu tahsilatı hedefleniyor