'Deli İbram' dijital müzik platformlarında yayında

Edebiyatın güçlü kalemlerinden Ahmet Büke'nin eseri "Deli İbram Divanı"ndan ilham alan yepyeni bir zeybek, müzikseverlerle buluştu.

Söz ve müziği Melih Yeşilbağ'a ait olan "Deli İbram" zeybeği, çağdaş halk müziği geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinden Ozan Çoban & Güneş Demir ikilisi ve Yeşilbağın kollektif bir anlayış ve çabasıyla 30 Mayıs 2025 tarihinde tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Ahmet Büke'nin derinlikli ve etkileyici karakteri Deli İbram'ın ruhunu taşıyan eser, zeybek formunun isyankar, coşkulu ve bir o kadar da dokunaklı yapısıyla buluşuyor.

Şarkının kaydı, Ozan Çoban ve Güneş Demir'in yorumları, enstrüman zenginlikleri ve çağdaş halk müziği anlayışlarıyla zenginleşiyor. İkilinin Melih Yeşilbağ ile kurduğu müzikal anlayış, "Deli İbram"a geleneksel köklerden beslenen yenilikçi bir tını kazandırıyor ve Anadolu'nun kadim müzik mirasını günümüz estetiğiyle harmanlanıyor.

Şarkı sosyal medya hesaplarından “bu topraklara olan sonsuz inancımızla…” notuyla paylaşıldı.