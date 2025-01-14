Deli Selim TAKSAV’da anılacak

Taksav Edirne temsilciliğinde halkın katılımına açık yapılacak anma töreni 15 Ocak saat 20.00’de belgesel gösterimi ile başlayacak. Anma töreni Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Yaprak ve Edirne Kent Konseyi (EKK) Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı’nın söyleşisi ile devam edecek.

TAKSAV Edirne Temsilcisi Nevzat Çolak, Deli Selim’in telifsiz eserleri gibi yaşarken de öldükten sonra da sahipsiz bırakıldığına vurgu yaptı.

Virtüöz ustası Deli Selim’e kent yöneticileri tarafından sahip çıkılmadığını belirten Çolak, “Kentin yetiştirdiği tüm dünya tarafından bilinen bu klarnet ustasına, kent yöneticileri tarafından gerekli değer verilmedi, verilemedi. Oysa şarkılarıyla ülkenin her tarafında bilinen, 35 kaseti bulunan, filmlerde besteleri kullanılan ve adına belgesel yapılan Deli Selim bu kentin en büyük mirasıdır” dedi. TAKSAV Edirne’nin üzerine düşeni yaparak Deli Selim’e sahip çıktığını vurgulayan Çolak, “Elbette olması gereken kentimizin yetiştirdiği bu önemli sanatçıya başta Edirne belediyesi olmak üzere Valilik ve Trakya Üniversitesi’nin sahip çıkması, hak ettiği değeri vermesidir” ifadelerini kullandı.

26 yıl mezarı dahi olmayan Deli Selim’in kent mirası olarak yine bu kentte anılması gerektiğine vurgu yapan Çolak, tüm Edirnelileri anma törenine davet etti.

KİMDİR DELİ SELİM?

Roman müziğinin efsane isimlerinden olan ve Edirne'nin en iyi klarnetçisi olarak kabul edilen Deli Selim lakaplı Selim Kızılcıklılar, 1945 yılında Edirne'nin Küçükpazar semtinde dünyaya geldi.

Müzik yaşamı boyunca çaldığı klarnet nedeniyle usta ve efsane olarak anılan Deli Selim, Ayılana gazoz bayılana limon, Mastika, Karaçalı, Kapıkule, Gogocular, Fasulya gibi Roman şarkılarıyla tüm Türkiye'de tanındı. Müzik hayatında 35'e yakın kaseti bulunan sanatçı, Nesli Çölgeçen’in İmdat ile Zarife ve Yavuz Turgul’un Eşkıya filminde besteleri kullanıldı. Deli Selim, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Sanatçının hayatı TRT tarafından Saklı Tarihin Gizemli Çocukları Romanlar adlı belgeselde yayınlandı.

Şarkıları dillere pelesenk olan Deli Selim’in telifsiz olan eserleri nedeniyle ailesi hala zor günler yaşarken Edirne’nin önemli değeri olan bu sanatçının, mezarı ise ölümünden ancak 26 yıl sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından yaptırıldı.