Delik deşik edilen ormanlar yanıyor

Gökay BAŞCAN

Çanakkale, Bolu, Edirne, Hatay, İzmir ve beraberinde birçok ilde ormanlar küle döndü. Yüzlerce hektar büyüklüğünde ekosistemler yok edilirken, yurttaşlar tahliye edilmek zorunda kaldı. Saatler sonra kontrol altına alınan yangınlardan geriye duman ve kül kaldı.

Yangınlara ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde önceki gün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerini saran alevler nedeniyle yüzlerce insan tahliye edildi. Birçok yurttaş denizyoluyla bölgeden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Çanakkale'de 1131 aboneye elektrik, 1400 aboneye doğalgaz verilemediğini açıkladı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını da 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Köylülerin de su tankerleri ve traktörleriyle söndürme çalışmalarına katıldığı yangın söndürüldü.

Bolu Mudurnu ilçesindeki orman yangını da ancak 22 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Tarım Orman İş Sendikası Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu'nun Çanakkale ve diğer bölgelerdeki yangın ile geçen hafta Bursa ve İzmir’de yanan alanlara ilişkin yaptığı incelemelerdeki tespitlerini sorduk.

“10 yıl öncesine kadar, dünya çapında iyi bir yangın istasyonuyduk” diyen Doç. Dr. Kurdoğlu, “Çünkü, mülakatla seçilmiş kişiler görevliydi. Bizde çıkan yangın sayısı ile yanan alan oranı, dünyada en az olan ülkelerden biriydi. Ama artık öyle değil. Bunda iklim değişikliğinin etkisi var. Söndürülmesinde engel var mı, var. Mesela 2010 ile 2019 arası yangın başına yanan yıllık 6-7 bin hektar alan yanarken, 2020’de bu rakam 21 bine, neredeyse 3 katına çıktı. 2021’de ise 140 bin... Bu sıra dışıydı. Fakat artık bu sayılar artıyor. Yanan alan miktarı, yangın sayısı her geçen gün artarken biz Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesini azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yangınların neden söndürülmediğine ilişkin konuşan Doç. Dr. Kurdoğlu, “Ekipmanlarımız ne kadar yeterli bu büyük bir soru işareti. Yunanistan’da 2 bin 300 hektara bin arazöz düşerken Türkiye’de bu sayı 14 bin hektar. 4 milyon hektar ormanlık alanı olan Yunanistan’ın 85, bizim ise 27 uçağımız var. Yalnız hava araçlarıyla yangın söndürülür demiyorum ama bu kadar enerjisi büyük bir yangınla komplike mücadele etmek zorundasınız” dedi. Asıl sorunlardan birinin liyakat ve eğitim olduğuna dikkat çeken Kurdoğlu, “22 bin kıyafet alındığını söylüyorlar. Eğer yirmi iki bin kıyafet alındı da bunlar hava sıcak ve rahat değil diye giydiremiyorsanız bu da bir eğitim sorunu. Zaten bizim kalifiye işçi noksanımız var. Kalifiye işçi demek daha iyi özlük haklarını verdiğin işçi demek. Ölümle burun buruna olan işçilere fiili görev zammı vermiyorlar. İşçi sayısı az olduğu için vardiya sistemi yapamıyorlar İnsanlar ihmalden bahsediyor ama eğitimsiz bir insanı yangına göndermekle savaşa göndermek arasında ne fark var” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ayrılması gerektiğini ifade eden Kurdoğlu, “Bırakın ayrılmayı mevcut Bakan ne tarımcı ne ormancı. bakanlığın bakanı ne tarımcı ne ormancı” dedi.

∗∗∗

YANAN ALANLARDAN İZLENİM: ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞMÜŞ

Geçen haftalarda İzmir’de ve Bursa’da yanan alanları beraberindeki akademisyen ve uzmanlardan oluşan heyetle ziyaret eden Doç. Dr. Kurdoğlu, izlenimlerini aktardı. “Gördüklerimiz bizi şok etti” diyen Kurdoğlu, “Bu kadar büyük ve etkili bir yangın yaşandığını gidince anladık. Bir kez daha gördük ki ormanlarımız delik deşik” diye konuştu.

Kurdoğlu, “Yanan yerlerde açığa çıkmış binlerce şişe var. İnsanlar bu ülkenin akciğerlerine fütursuzca davranmış” ifadelerini kullandı. İzmir’de ortaya çıkan bilançonun kuraklığın ve liyakatsız atamaların sebep olduğuna dikkat çeken Kurdoğlu, “Liyakat sahibi, yeterli eğitimli insanlarin olmaması özellikle yangın amirlerinin bu eğitimden yoksun olmaları ve sürekli rotasyon yapılarak daha önce hiç yangın görmemiş insanları bölgeye tayin ettirerek büyük hata yapılmış” dedi.

Doç. Dr. Kurdoğlu Bursa ve İzmir'de yanan alanlarda incelemelerde bulundu. (Fotoğraf: BirGün)

Yanan orman alanlarının tahsisine ve kamuoyunda sıkça dile getirilen kızılçam meselesine ilişkin konuşan Kurdoğlu, “Yanan alanların başka bir amaca tahsisi yasal olarak mümkün değil. Kızılçam buranın asli türüdür hatta Türk Çamı diye ismi konmuştur. Ve bu coğrafyada bu kuraklıkta bu toprak şartlarında kızılçamdan başkasını biz orada yeniden üretemeyiz. Ve kızılçam yangın konusunda kendini yenileyebilen yangın geçirdiği zaman daha çok üreyebilen bir bitkidir” diye konuştu. Yanan alanlarda ağaçlandırma yapılsın taleplerine de karşı çıkan Kurdoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Çok aktif çok agresif bir restorasyon sürecine girilmemelidir. Özellikle kızılçam ormanlarında meşelerin kök ve kütük sürgünlerinin başladığını gördük. Buralarda agresif tam saha bir ağaçlandırma yapmaya kalkarsak toprağın içindeki tohum stoku alt üst edileceği için çimlenmeden geri bırakılacaktır.”