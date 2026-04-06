Delikanlı Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Delikanlı Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Televizyon dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Delikanlı dizisi, yayın tarihi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren yapım, izleyicilere hem duygusal hem de sürükleyici bir hikâye sunmayı hedefliyor. Peki Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak ve konusu ne? İşte merak edilen tüm detaylar…

DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun süredir merakla beklenen Delikanlı dizisi, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayın Günü ve Saati

Gün: Pazartesi

Saat: 20.00

İlk Bölüm Tarihi: 6 Nisan 2026

DELİKANLI DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Delikanlı dizisi, SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Geniş izleyici kitlesine hitap etmesi beklenen dizi, prime time kuşağında yer alacak.

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?

Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen genç bir adamın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, güçlü ve karakterli bir genç olarak öne çıkıyor.

İlk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurma hayali kuran Yusuf’un yaşamı, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir yöne evriliyor. Yeraltı dünyasının içine sürüklenen Yusuf, güç mücadeleleri, ihanetler ve zorlu kararlarla karşı karşıya kalıyor.

Dizinin Temel Temaları

Aile bağları

Aşk ve fedakârlık

Güç ve mücadele

Hayatta kalma savaşı

DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Delikanlı dizisi, geniş ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Hem genç hem de deneyimli isimlerin yer aldığı ekip, hikâyeye güçlü bir derinlik katıyor.

Oyuncu Karakter Mert Ramazan Demir Yusuf Melis Sezen Hazan Salih Bademci Sarp Mina Demirtaş Dila Onur Ünsal Kamer Gökhan Yıkılan Korkut Erdem Adilce Remzi Asena Girişken Arzu Velatnu Aydın Murat Fırat Altunmeşe Saffet Zehra Barto Elmas Dilara Yılmaz Asya Mine Teber Meryem Elçin Atamgüç Makbule Zamire Zeynep Özdemir Nazan Kerimcan Kamal Tahsin Necat Bayar Tayyar Ergun Kuyucu Hüsnü Sinem Öcalır Fidan Hakan Eksen Gürbüz Tuana Naz Tiryaki Elif Aslı Kaplan Nimet Gökhan Güvenatam Halil Devrim Yakut Zühre

DELİKANLI DİZİSİNİN YAPIM EKİBİ

Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz otururken, senaryo Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alınıyor. Bu güçlü ekip, dizinin hikâyesine sinematografik bir derinlik kazandırmayı hedefliyor.

DELİKANLI DİZİSİ NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Delikanlı dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle aksiyon ve dram türünü bir araya getirmesi, izleyicilerin beklentisini artırıyor.

Güçlü karakter yapısı ve toplumsal gerçeklikleri yansıtan hikâyesi, diziyi diğer yapımlardan ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

