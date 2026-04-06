Delikanlı Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor? Delikanlı Dizisi Konusu ve Oyuncuları
Delikanlı dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor sorusu izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Yeni sezona damga vurması beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. İşte Delikanlı dizisi hakkında tüm merak edilenler…
Televizyon dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Delikanlı dizisi, yayın tarihi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren yapım, izleyicilere hem duygusal hem de sürükleyici bir hikâye sunmayı hedefliyor. Peki Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak ve konusu ne? İşte merak edilen tüm detaylar…
DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzun süredir merakla beklenen Delikanlı dizisi, 6 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yayın Günü ve Saati
- Gün: Pazartesi
- Saat: 20.00
- İlk Bölüm Tarihi: 6 Nisan 2026
DELİKANLI DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan Delikanlı dizisi, SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Geniş izleyici kitlesine hitap etmesi beklenen dizi, prime time kuşağında yer alacak.
DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?
Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen genç bir adamın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, güçlü ve karakterli bir genç olarak öne çıkıyor.
İlk aşkı Hazan ile sade bir hayat kurma hayali kuran Yusuf’un yaşamı, beklenmedik gelişmelerle bambaşka bir yöne evriliyor. Yeraltı dünyasının içine sürüklenen Yusuf, güç mücadeleleri, ihanetler ve zorlu kararlarla karşı karşıya kalıyor.
Dizinin Temel Temaları
- Aile bağları
- Aşk ve fedakârlık
- Güç ve mücadele
- Hayatta kalma savaşı
DELİKANLI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Delikanlı dizisi, geniş ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Hem genç hem de deneyimli isimlerin yer aldığı ekip, hikâyeye güçlü bir derinlik katıyor.
|Oyuncu
|Karakter
|Mert Ramazan Demir
|Yusuf
|Melis Sezen
|Hazan
|Salih Bademci
|Sarp
|Mina Demirtaş
|Dila
|Onur Ünsal
|Kamer
|Gökhan Yıkılan
|Korkut
|Erdem Adilce
|Remzi
|Asena Girişken
|Arzu
|Velatnu Aydın
|Murat
|Fırat Altunmeşe
|Saffet
|Zehra Barto
|Elmas
|Dilara Yılmaz
|Asya
|Mine Teber
|Meryem
|Elçin Atamgüç
|Makbule
|Zamire Zeynep Özdemir
|Nazan
|Kerimcan Kamal
|Tahsin
|Necat Bayar
|Tayyar
|Ergun Kuyucu
|Hüsnü
|Sinem Öcalır
|Fidan
|Hakan Eksen
|Gürbüz
|Tuana Naz Tiryaki
|Elif
|Aslı Kaplan
|Nimet
|Gökhan Güvenatam
|Halil
|Devrim Yakut
|Zühre
DELİKANLI DİZİSİNİN YAPIM EKİBİ
Dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz otururken, senaryo Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alınıyor. Bu güçlü ekip, dizinin hikâyesine sinematografik bir derinlik kazandırmayı hedefliyor.
DELİKANLI DİZİSİ NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?
Delikanlı dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle aksiyon ve dram türünü bir araya getirmesi, izleyicilerin beklentisini artırıyor.
Güçlü karakter yapısı ve toplumsal gerçeklikleri yansıtan hikâyesi, diziyi diğer yapımlardan ayıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor?
6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlıyor.
Delikanlı dizisi hangi kanalda?
SHOW TV ekranlarında yayınlanacak.
Delikanlı dizisinin konusu nedir?
İstanbul’da yaşayan Yusuf’un aile, aşk ve güç mücadelesi içinde geçen hayat hikâyesini anlatır.
Başrol oyuncuları kimler?
Mert Ramazan Demir ve Melis Sezen başta olmak üzere geniş bir oyuncu kadrosu bulunuyor.
Dizi hangi türde?
Dram ve aksiyon türlerini bir araya getirmektedir.