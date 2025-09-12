Delil karartmaktan iki polis yargılanacak

Manisa Demirci’de 14 Nisan 2023’te polis lojmanında komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’a ait tabancayla vurulmuş halde bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın ailesinin adalet arayışı sürüyor. Doğancan Yıldız’ın suçu sabit görülmeyerek beraat etmesine itiraz eden aile dosyayı nisan ayında Yargıtay’a taşımıştı.

Ailenin avukatı Hazal Kısa Bilici tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na Yargıtay aşamasındaki dosya içindeki ifadelerden yola çıkılarak yapılan suç duyurusu kabul edildi. Olayın yaşandığı gün şüphelinin polis olması sebebiyle Jandarma tarafından yapılması gereken incelemeden önce olay yerine giren iki polis memuru hakkında delil kararttıkları şüphesiyle iddianame hazırlandı. Dosya Demirci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Avukat Hazal Kısa Bilici süreci BirGün’e değerlendirdi. Bilici, “İddianame, olay yeri incelemesi yapılmadan önce tabancanın beze sarılarak ekip aracına konulduğu, sonradan tekrar olay yerine bırakıldığı ve olay yerinde kolonya dolaştırıldığına dair kamera çözümlemesi ve tutanaklara dayanıyor. Bu eylemlerin silah üzerinde parmak izi gibi kritik delillerin kaybına neden olduğuna işaret ediliyor. Bu bağlamda çelişkili ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu ifade edilen iki görevli hakkında kamu davası açıldı” dedi.

NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ

Bu kapsamda ana dosyada verilen beraat kararının varlığı, delile müdahale iddialarını daha da ağırlaştırıyor ifadelerini kullanan Bilici, “Çünkü bu kadar açık şekilde delile müdahale varsa, gerçeğin üstü örtülmüş demektir. Biz bu nedenle etkili, şeffaf ve bağımsız bir yargılamanın derhal, eksiksiz yürütülmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Çağrılarının net olduğunu vurgulayan Bilici, kadınların yaşam hakkını korumanın devletin pozitif yükümlülüğü olduğunu hatırlattı. Bu dosyada açılan kamu davasının yalnızca iki görevlinin değil, kurumların da hesap vermesi gerektiğini gösterdiğini belirten Bilici, “İddianamede yazan her tespit (beze sarılan silah, ekip otosuna konulup geri getirilen suç aleti, olay yerinde dolaştırılan kolonya) Yeşim’in adaletini geciktiren engellerdir. Bu tabloyu normalleştirmeyeceğiz” dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Bilici sözlerine şöyle devam etti: “Yeşim Akbaş için adalet istiyoruz. Delile müdahale edenler yargı önünde hesap verene, hakikat eksiksiz şekilde ortaya çıkana kadar bu dosyanın peşindeyiz. Kadınların yaşam hakkını korumayan hiçbir uygulamaya, hiçbir usulsüzlüğe, hiçbir ‘alışılmış prosedür’e boyun eğmeyeceğiz. Müvekkillerimiz, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacak.”