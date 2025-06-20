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Delil kişiye göre mi?

Güncel
  • 20.06.2025 05:00
  • Giriş: 20.06.2025 05:00
  • Güncelleme: 20.06.2025 05:00
Delil kişiye göre mi?
Fotoğraf: Umut Yılmaz
İsmail Arı
İsmail Arı
ismailari@birgun.net

İstanbul’da gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına sorgu sırasında HTS kayıtları (Geçmiş telefon trafiğinin dökümü) de soruldu. Ancak Antep’te CHP’den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen, yolsuzlukla suçlanmasının ardından partisinden istifa eden ve AKP’ye katılacağı öne sürülen Umut Yılmaz’a ilişkin dikkati çeken bir karara imza atıldı.

Avukat Deniz Atar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın “Görevi kötüye kullanma,, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak suçlarını” işlediğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verdi.

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